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شددت عدة دول في المنطقة العربية من القيود المفروضة على التنقل والسفر، بهدف كبح انتشار فيروس كورونا، وتعهد بعضها بتقديم برامج تحفيز اقتصادية بمليارات الدولارات للتقليل من التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وقررت السعودية تعطيل العمل في جميع الدوائر الحكومية، باستثناء الصحة والأمن، لمدة أسبوعين، وإغلاق مراكز التسوق والمقاهي والمطاعم. وأعلنت عن عزمها ضخ 13 مليار دولار لدعم الاقتصاد.

وتزامن ذلك مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في السعودية بنحو 15 حالة، ليصل مجموع الإصابات إلى 118 حالة.

وأعلن لبنان عن إغلاق كامل في البلاد لمدة أسبوعين. وحثت الحكومة المواطنين على البقاء في منازلهم.

وسجّل لبنان ثلاث حالات وفاة بفيروس كورونا، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة إلى 99 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة يوم الأحد.

وانضمت قطر إلى دول خليجية أخرى، في منع دخول الأجانب القادمين جوا إلى البلاد، كما قررت ضخ أكثر من 20 مليار دولار لتحفيز القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الحكومية في سوق المال المحلية.

وفي الإمارات، انضمت مدينة دبي إلى العاصمة أبو ظبي، في إغلاق دور السينما والمنتجعات الصحية والصالات الرياضية والمتنزهات.

وفرضت سلطنة عمان قيودا مماثلة، فقد أعلنت أنه اعتبارا من غد الثلاثاء ستسمح فقط، بدخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأمرت بتعليق صلاة الجمعة والفعاليات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف، وكذلك إغلاق الحدائق العامة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption قررت سلطنة عمان السماح فقط بدخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي

وقرر المغرب إنشاء صندوق للطوارئ بقيمة مليار دولار، بينما طلبت تونس من المواطنين المساهمة في صندوق مماثل للمساعدة على تجاوز الأزمة.

وكانت السلطات العراقية قد فرضت حظرا للتجوال لمدة أسبوع في بغداد، ولمدة ثلاثة أيام في محافظة كربلاء.

وفي مصر أصدرت مؤسسة الأزهر فتوى، الأحد، أجازت فيها إلغاء صلاة الجمعة الأسبوعية، وصلاة الجماعة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد يومين من قرار بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.