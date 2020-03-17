اعتقال مصوري فيديو "مطر الباذنجان" على طهران

مصدر الصورة IRINN Image caption الطلاب الخمسة والمراسل يرتدون الكمامات

قدم خمسة طلاب إيرانيون اعتذاراً علنياً عبر شاشة التلفزيون الإيراني الرسمي، بعد أن أوقفتهم السلطات لتصويرهم مقاطع فيديو تبدو فيه سماء العاصمة طهران وكأنها تمطر ثمار الباذنجان.

وانتشرت مقاطع الفيديو، التي تظهر ثمار الباذنجان وهي تتساقط على رؤوس الناس وسياراتهم، بشكل كثيف على وسائل التواصل الاجتماعي الفارسية.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن "خمسة أشخاص اعتقلوا بتهمة إحداث بلبلة في الطريق العام".

وقال الشباب الخمسة في التقرير الذي بثه التلفزيون الإيراني إنهم طلاب في الجامعة، وقد صوروا شريط الفيديو كجزء من أحد المشاريع الدراسية، ورغبة منهم في اختبار قدرتهم في تنفيذ المؤثرات الخاصة.

وأضاف الطلاب الخمسة أنهم تشاركوا مقاطع الفيديو مع أصدقائهم فقط، ولم يكونوا ينوون تعميمها على الإنترنت ومشاركتها بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

"ولكن للأسف تم سوء استخدامها (مقاطع الفيديو)، ونحن في غاية الأسف لذلك"، كما قالوا.

من جهته، قال العميد على ذو القدري، الذي ظهر أيضاً في التقرير التلفزيوني، إنه يؤكد صحة ما قاله الشباب بأن مقطع الفيديو "عرض عن طريق الخطأ".

وكان الطلاب الخمسة والمراسل الذي التقاهم يرتدون كمامات للوقاية كإجراء احترازي من الإصابة فيروس كورونا.

وإيران من الدول الأكثر تضرراً من وباء فيروس كورونا، وبلغ عدد الوفيات بالوباء 853 شخصاً، في حين بلغ عدد الإصابات 15000 حالة حسب الاحصائيات الرسمية.