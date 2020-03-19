فيروس كورونا: حالتا وفاة في الجزائر وإصابات في دول عربية وإغلاق جزئي للمطاعم والمقاهي في مصر

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سجلت عدة دول عربية اليوم الخميس زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، منها الكويت وتونس والعراق والبحرين ولبنان، كما سجلت الجزائر حالتي وفاة جديدتين.

كما أصدرت الحكومة المصرية قرارا، بإغلاق جميع المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية، والأماكن العامة في كافة أنحاء البلاد، وذلك من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، بدءا من اليوم الخميس وحتى 31 من شهر مارس/ آذار الجاري.

واستثنى القرار الأماكن التي تبيع السلع الغذائية، والصيدليات وخدمات توصيل الطلبات إلى المنازل.

وقد دخل قرار تعليق رحلات الطيران في مصر حيز التنفيذ، بداية من ظهر الخميس، وحتى 31 من شهر مارس/ آذار الجاري.

وقد بلغ عدد الإصابات التي سجلتها مصر حتى الآن 210 حالة، وست حالات وفاة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة الخميس عن حالتي وفاة، ليبلغ إجمالي الوفيات تسع حالات، كما سجلت عشر إصابات جديدة ليبلغ العدد الإجمالي 82 حالة.

وفي تونس أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن ارتفاع إجمالي المصابين إلى 39 حالة، بعد تسجيل 10 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

مصدر الصورة AFP Image caption فرضت تونس حظرا للتجوال ليلا بدءا من الأربعاء

وكانت السلطات التونسية قد فرضت حظرا للتجوال، من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا، بدءا من أمس الأربعاء لكبح انتشار الفيروس.

وفي السعودية، قررت السلطات الخميس إلغاء موسم جدة للسياحة والترفيه لهذا العام، بسبب فيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات أخرى صارمة اتخذتها المملكة.

وكانت السعودية قد أعلنت، مساء الأربعاء، عن تسجيل 67 حالة إصابة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي 238 حالة إصابة.

كما اتخذت السعودية تدابير مالية، من شأنها توفير نحو 50 مليار ريال سعودي، لتنفيذ الإجراءات الوقائية ومواجهة تداعيات انتشار الوباء.

وسجلت البحرين 12 إصابة جديدة الخميس، ليبلغ إجمالي المصابين 268 حالة، وحالة وفاة واحدة.

وأعلنت السلطات البحرينية تفعيل العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية اعتبارا من 22 مارس/آذار.

وقررت السلطات تأجيل جميع جلسات المحاكم لمدة أسبوع كامل، وذلك في إطار تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وفي العراق أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي المصابين في عموم البلاد الى 177 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع إجمالي المصابين إلى 149 حالة، بعد تسجيل 16 حالة جديدة.

وسجلت الكويت ست إصابات جديدة، ليبغ عدد المصابين 148 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، أن الحالات الست الجديدة المسجلة بينهم خمسة كويتين وامرأة فلبينية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن المصابين الجدد من الكويتيين الخمسة بينهم أربع حالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة.

وفي الضفة الغربية، أعلن متحدث باسم الحكومة الفلسطينية، الخميس، اكتشاف 3 إصابات جديدة بالفيروس في رام الله ونابلس، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 47 مصابا.

وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة، الخميس، أنها تقوم بتنفيذ الحجر المنزلي الإلزامي على نحو 2667 شخصا، عادوا خلال الأيام الماضية إلى القطاع، عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر، محذرة في بيان لها بأن كل من يخالف القواعد يضع نفسه تحت طائلة القانون.

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى فحص 19 حالة اشتباه، خلال الأيام الماضية، وجاءت نتائجها جميعا سلبية، مؤكدة على أن قطاع غزة لايزال خاليا من الفيروس حتى الآن.