فيروس كورونا: حجر صحي عام في تونس وصافرات إنذار في الأردن لإعلان بداية حظر التجول

مصدر الصورة AFP Image caption في الأردن أعلنت السلطات أنه سيتم إطلاق صافرات الإنذار إيذانا بتطبيق حظر التجول اعتبارا من السابعة من صباح غد السبت

أعلنت السلطات التونسية اليوم الجمعة حجرًا صحيا عاما في عموم البلاد.

وفي اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر قرطاج، شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأمين المرافق العمومية، والخدمات الأساسية للجميع، وتوفير الأغذية للمعوزين والذين يكسبون دخلهم من العمل اليومي.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس 54 حالة بعد تسجيل 15 إصابة جديدة اليوم الجمعة، وحالة وفاة واحدة.

الأردن

وفي الأردن أعلنت السلطات أنه سيتم إطلاق صافرات الإنذار إيذانا بتطبيق حظر التجول اعتبارا من السابعة من صباح غد السبت. وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة الهاشمية 69 إصابة.

المغرب

وفي المغرب أعلنت السلطات اليوم الجمعة ثالث وفاة مسجلة في البلاد بفيروس كورونا. كما أعلنت ثلاث إصابات جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 66 حالة.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إنها ستوزع "شهادة التنقل الاستثنائية" على المواطنين في أنحاء المملكة، وذلك في إطار تنفيذ قرار إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في عموم البلاد.

الكويت

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة تسجيل إحدى عشرة إصابة جديدة بـكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك إجمالي الإصابات في الكويت حتى الآن 159 حالة.

وأوضحت الوزارة أن الحالات الجديدة بينها عشر مواطنين كويتيين إضافة إلى لبنانية تقيم في الكويت.

الجزائر

وفي الجزائر، بلغ إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بكورونا إحدى عشرة وفاة بعد الإعلان عن حالتين جديدتين، بينما بلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 90 حالة.

وأعلن وزير الصحة الجزائري أمس الخميس أن البلاد في مستواها الثاني من حيث انتشار الوباء، وأن الدولة على أتم استعداد لمواجهة المستوى الثالث حال ظهور مزيد من الإصابات.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا والحدّ من انتشاره.

لبنان

وفي لبنان، ناشدت رئاسة الجمهورية، المواطنين بوجوب التزام منازلهم وعدم التجول إلا للضرورة. وطالبت الرئاسة الوزارات المعنية والبلديات والقوى الأمنية بالتشدّد في تطبيق قرار التعبئة العامة للحد من انتشار الوباء.

مصدر الصورة AFP

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في لبنان 163 حالة بعد تسجيل 14 إصابة منذ الأمس، وسُجلت أربع حالات وفاة حتى الآن.

مصر

وفي مصر تتابع أجهزة وزارة الداخلية تنفيذ القرارات الصادرة بشأن تنظيم مواعيد فتح وغلق المطاعم والمقاهي والمراكز التجارية والأندية بعد أن أعلن رئيس الوزراء أمس الخميس قرارا يقضي بإغلاقها بداية من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا في أنحاء البلاد، حتي نهاية الشهر الجاري.

وفي خطبة الجمعة، دعا وزير الأوقاف المصري إلى عدم الانسياق وراء الشائعات فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا في البلاد.

وبلغ إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في مصر 256 حالة، بينما سجلت البلاد سبع حالات وفاة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، ممثلة في رئيس فريق الوقاية من الأخطار المعدية عبد النصير أبو بكر، أعربت أمس عن القلق بشأن تفشي فيروس كورونا في كل من سوريا واليمن وليبيا، التي لم تبلغ أي منها عن حالات إصابة.

وعزا أبو بكر، في حديث لشبكة سي إن إن، عدم إبلاغ تلك الدول عن حالات إصابة، إلى ضعف أنظمتها الصحية .. "أنا متأكد أن الفيروس ينتشر لكنهم لم يكتشفوا الحالات بطريقة أو بأخرى ... عاجلا أم آجلا، قد نتوقع انفجار حالات".

إيران

كما أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بكورونا تجاوز 1400 حالة، كما وصل عدد الإصابات في البلاد حتى ظهر اليوم الجمعة إلى 19644 بعد تسجيل 1237 إصابة جديدة.

إسرائيل

وسجلت إسرائيل 28 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 705 إصابات دون وقوع وفيات حتى الآن. وعمدت إسرائيل لأول مرة في تاريخها إلى تسخير أجهزتها الأمنية والاستخباراتية في مواجهة الفيروس المتوغل في إسرائيل بشكل دراماتيكي.

وصدقت الحكومة الإسرائيلية أمس على قرار إقحام جهاز الأمن الإسرائيلي العام "الشاباك" في مهام بهدف مواجهة كورونا.