فيروس كورونا: تسجيل أول إصابتين في غزة وحظر تجول جزئي في الكويت وحالتا وفاة في مصر

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أعلنت وزارة الصحة في غزة في الساعات الأولى من صباح الأحد تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا، لمواطنين اثنين كانا عائدين من باكستان مؤخرا.

وأشارت الوزارة في مؤتمر صحفي إلى أن الحالتين كانتا بالفعل في غرف الحجر الصحي ضمن مئات العائدين من الخارج من خلال معبر رفح البري على الحدود مع مصر، وأنهما لم يدخلا إلى وسط القطاع.

وقررت السلطات في القطاع المحاصَر إغلاق كافة المطاعم والمقاهي، تجنبا لانتشار العدوى.

وسجلت مصر حالتي وفاة جديدتين ليبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة عشر حالات، كما سجلت تسع إصابات جديدة، ليبلغ إجمالي المصابين 294 شخصا.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أن حالتي الوفاة كانتا في محافظة الجيزة، إحداهما لسيدة تبلغ من العمر 68 عاما والأخرى لرجل يبلغ من العمر 75 عاما.

وفي الكويت أعلنت السلطات تطبيق حظر تجول جزئي من الساعة الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا.

وعزت السلطات الكويتية القرار إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.

وسجل الكويت 17 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 176، ولم تسجل أي حالات وفاة في البلاد حتى الآن.

وأعلن الجيش اللبناني البدء في عملية انتشار واسعة في كافة أنحاء الأراضي اللبنانية، لمنع التجمعات وإغلاق كافة المؤسسات التي يشملها قرار التعبئة العامة الصحية وتطبيق الحجر المنزلي الإلزامي.

وكانت الحكومة اللبنانية انتقدت في وقت سابق من اليوم عدم التزام اللبنانيين بالإجراءات والتدابير الوقائية المتخَذة، وفي مقدمتها منع التجمعات.

وسجل لبنان 53 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات إلى 230 وأربع وفيات.

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ودعت تونس مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لبحث تداعيات فيروس كورونا على الأمن والسلم الدوليين.

وسجلت تونس ست إصابات جديدة ليبلغ الإجمالي 60 مصابا، ووفاة واحدة.

وسجل الأردن 16 إصابة جديدة ليبلغ الإجمالي 100 إصابة، دون تسجيل وفيات.

وانتقدت وزارة الصحة الأردنية ما وصفته بعدم التزام البعض والاستهتار بتعليماتها.

كما أعلنت موريتانيا إغلاق حدودها مع السنغال إثر ارتفاع أعداد المصابين في الأخيرة إلى 56 شخصا.

ومدّدت السلطات الموريتانية فترة حظر التجول المفروضة في البلاد لتبدأ من الساعة السادسة مساء بدلا من الثامنة.

ولم يتجاوز عدد الإصابات بكورونا في موريتانيا حالتين فقط.

وتتصدر إيران قمة الدول التي أوقع بها كورونا ضحايا وإصابات في منطقة الشرق الأوسط، مسجلة حتى الآن 1556 وفاة، بعد تسجيل 123 وفاة جديدة، كما سجلت 966 إصابة جديدة ليصل إجمالي عدد الإصابات لديها 20610.