مصدر الصورة Getty Images Image caption تتخذ السعودية إجراءات مشددة تضع قيودا صارمة على حركة المواطنين للحد من فيروس كورونا

اتخذ عدد من الدول العربية الأحد قرارات إضافية بفرض المزيد من القيود على حركة المواطنين وممارسة أنشطة الحياة اليومية بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وشملت تلك الإجراءات وضع حدود للسحب النقدي من البنوك وماكينات الصراف الآلي في مصر إلى إغلاق كامل وحظر التجول في مدينة جدة السعودية.

كما شهدت تونس ارتفاعاً يومياً حاداً في عدد إصابات بفيروس كورونا وصل إلى 51 حالة.

السعودية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن السلطات قررت تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وبحسب الوكالة فإن الحظر سيتم تطبيقه من اعتباراً من مساء اليوم الأحد.

وشهدت السعودية وفاة أربعة أشخاص بالفيروس بينما سجلت نحو 1200 إصابة بالفيروس، ما يجعلها تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر تسجيلا للإصابات.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية إلى 1203 حالة، بينها 99 حالة أعلنت السلطات الصحية اكتشافها أمس السبت في ما ظل عدد الوفيات 4 فقط.

مصر

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية تمديد تعليق إقامة صلوات الجمعة والجماعة بالمساجد، مع غلقها غلقا تاما لحين زوال علة الغلق، في إطار مكافحة انتشار وباء كورونا.

وقال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة في بيان له "إذا كان إجماع خبراء الصحة على أن التجمعات أخطر سبل نقل عدوى فيروس كورونا مع ما نتابعه من تزايد أعداد المتوفين بسببه فإن دفع الهلاك المتوقع نتيجة أي تجمع يصبح مطلبا شرعيا".

مصدر الصورة Getty Images Image caption ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في تونس إلى 278 حالة

في سياق متصل، وضع البنك المركزي في مصر حدا يوميا مؤقتا على عمليات السحب والإيداع للأفراد والشركات بواقع عشرة آلاف جنيها وخمسين ألف جنيها على الترتيب، وذلك على مستوى السحب من فروع البنوك.

كما وضع البنك المركزي حدا يوميا للسحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلى في مصر للأفراد والشركات بواقع خمسة آلاف جنيها يوميا.

وارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في مصر إلى 576 حالة بإجمالي وفيات بلغ 36 حالة، وفقا لآخر تحديث للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

تونس

سجل عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس ارتفاعا بواقع 51 حالة جديدة الأحد ليرتفع الإجمالي إلى 278 حالة.

وقالت وزارة الصحة التونسية إنه تم تسجيل إصابة واحدة على الأقل بالفيروس في 21 ولاية، بينما خلت 3 ولايات فقط من الفيروس، وهي ولايات باجة وجندوبة وسليانة.