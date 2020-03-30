فيروس كورونا: السعودية تسجل 154 إصابة جديدة وعزل عدة أحياء في مكة بالكامل

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قررت السلطات السعودية اليوم الاثنين عزل عدد من الأحياء في مكة المكرمة، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، فضلا عن فرض حظر التجول فيها على مدار الساعة.

وتتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية من حيث عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، مسجلة 1453 إصابة، وذلك بعد رصد 154 إصابة جديدة اليوم الاثنين، بينما بلغ إجمالي الوفيات ثماني حالات فقط.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية توفير العلاج المجاني لجميع المصابين بالفيروس في المملكة تنفيذا لقرار العاهل السعودي.

وفي مصر، توفي أول طبيب جراء الإصابة بفيروس كورونا، مساء الأحد.

وأغلقت السلطات في مصر ثلاث مستشفيات خلال الأسبوعين الأخيرين لتعقيمها بعد تأكد وقوع إصابات بين الفرق الطبية بالفيروس.

ونقلت مصادر إعلامية محلية عن نقيب الأطباء في مصر القول إن عددا من الأطباء في مستشفيات العزل قد أصيب بالعدوى، وأن عددا من هؤلاء يرقد في العناية المركزة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال إيهاب الطاهر إن الإصابات حتى الآن "في الحدود المقبولة ويتم التعامل معها بكفاءة"، محذرا أن الأمر لو تحوّل إلى جائحة فإن أي نظام صحي حول العالم لا يستطيع مواجهتها، "بالإضافة إلى أن منظومتنا الصحية عانت كثيرا من عدم الاهتمام".

وبلغ إجمالي الوفيات في مصر جراء الإصابة بفيروس كورونا 40 وفاة، بينما بلغ عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن 609 حالات.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة الوفاة الثانية في البلاد جراء الإصابة بالفيروس.

وكشفت وزارة الصحة السودانية أمس الأحد أن المتوفى كان قد قدم من الإمارات في الثالث عشر من الشهر الجاري، على غرار المتوفى الأول الذي كان أيضا قادما من الإمارات، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وسجل السودان حتى الآن ست إصابات بفيروس كورونا.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة حالة وفاة جديدة لامرأة مريضة في عقدها الثامن، ليرتفع بذلك عدد الوفيات في لبنان جراء الإصابة بكورونا إلى إحدى عشرة وفاة.

وقالت وزارة الصحة إنها سجلت ثماني إصابات جديدة اليوم الاثنين ليبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 446.

وفي الأردن، سُجّلت وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة الهاشمية أربع وفيات.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاثنين تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 259.

وفي فلسطين، أعلن مصدر في وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الإصابات إلى 115.

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وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إحدى عشرة إصابة جديدة اليوم الاثنين ليصل إجمالي الإصابات 266 ولا وفيات.

وقالت وزارة الصحة الكويتية إن أعداد الحالات التي تعافت من الفيروس في البلاد وصلت اليوم 72 حالة، بعد تعافي خمس إصابات جديدة.

وفي العراق، أبرمت وزارة الصحة عقودا مع شركات ألمانية وهندية وصينية وأمريكية لشراء مستلزمات طبية لمواجهة فيروس كورونا.

ونقلا عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية، فإن رئاسة الوزراء وافقت على تخصيص طائرات من الخطوط الجوية العراقية لنقل متطلبات وزارة الصحة من مختلف دول العالم.

وتتضمن المشتريات أجهزة الإنعاش الرئوي ومستلزمات الحماية الشخصية.

ويتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، مسجلا حتى الآن 42 وفاة، بينما بلغ إجمالي الإصابات 574 حالة.

وفي سلطنة عمان، سجلت وزارة الصحة اثنتي عشرة إصابة جديدة بالفيروس اليوم الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات 179 حالة.

وأكدت الوزارة أن 29 حالة قد تماثلت للشفاء من الفيروس.

وفي المغرب، سُجّلت وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات بين المصابين بالفيروس 27 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الاثنين، تسجيل 37 إصابة جديدة بالفيروس، ليبلغ إجمالي المصابين المسجلين في المملكة 516 حالة.

وقالت الوزارة إن 13 إصابة تماثلت للشفاء.

وفي إسرائيل، سُجّلت وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بكورونا 16 وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى 4347 بينهم 80 في حالة حرجة.