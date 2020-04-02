مصدر الصورة AFP Image caption حذرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في وقت سابق أنه في حال وصول عدد المصابين إلى ألف سيصعب تتبع المخالطين لهم

أعلنت السلطات في مصر تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 850، كما حذرت الحكومة المواطنين من دخول البلاد المرحلة الثالثة لتفشي الوباء، مما قد يدفع الحكومة لتشديد الإجراءات الاحترازية، بسبب "عدم التزام المواطنين".

كان رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء المصري، محمد عبد المقصود، قال إنه في حال الوصول للمرحلة الثالثة من تفشي الوباء، فإن هناك خطة لتحويل مستشفيات وفنادق ومدارس إلى أماكن للحجر الصحي.

وحذرت وزيرة الصحة المصرية في وقت سابق من وصول مصر إلى "لمرحلة الثالثة" لتفشي الوباء، في حال وصل عدد المصابين إلى ألف مصاب، إذ سيصعب حينها على السلطات الطبية رصد أعداد المخالطين للمصابين، مما قد ينذر بمخاطر كبيرة.

وتفرض السلطات المصرية بالفعل حظرا للتجوال ليلا في أنحاء البلاد، وإغلاقا جزئيا على بعض الأنشطة والمتاجر، وإغلاقا كليا على بعضها الآخر.

كما عزلت السلطات بعض القرى والمناطق، التي ظهرت فيها إصابات بالوباء، لكن المواصلات العامة - وبخاصة قطارات الأنفاق والسكك الحديدية - تشهد تكدسا بالمواطنين في بعض الأحيان، مما قد يهدد بتفشي الوباء.

من ناحية أخرى، أعلن وزير المالية المصري محمد معيط عن زيادة رواتب أطباء الامتياز - الأطباء خلال فترة التدريب - وذلك من مبلغ 400 جنيه ليصبح 2200 جنيه.

وأضاف الوزير المصري أن القرار يستفيد منه نحو 12 ألف طبيب.

مصدر الصورة Getty Images Image caption فرضت السلطات المصرية إغلاقا جزئيا على المطاعم والمقاهي والمتاجر ليلا، وإغلاقا كاملا على أنشطة أخرى

وكان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارا قبل أيام برفع قيمة بدل العدوى، للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات بنسبة 75 في المئة، وذلك لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الطبي، الذين يكافحون انتشار فيروس كورونا في البلاد.

حظر كامل للتجوال في مكة والمدينة

وفي السعودية، قررت السلطات الخميس فرض حظر تجوال كامل، في جميع أحياء مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي الوباء.

ويتضمن القرار فرض حظر التجوال في المدينتين على مدار 24 ساعة، مع استمرار منع الدخول أو الخروج منهما، وذلك اعتبارا من الخميس وحتى إشعار آخر.

وتفرض السلطات السعودية، بالفعل، حظرا للتجوال ليلا في كافة أنحاء البلاد، لكنه يمتد لساعات أطول في العاصمة الرياض، وكان كذلك في مكة والمدينة قبل أن يشملهما قرار الحظر الكامل.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تتخذ السعودية إجراءات مشددة تضع قيودا صارمة على حركة المواطنين للحد من فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى 1885، كما تم تسجيل ست حالات وفاة يوم الأربعاء، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 16 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة الخميس عن تسجيل 25 إصابة جديدة بالوباء، معظمهم من الوافدين، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 342 حالة، دون وفيات حتى الآن.

وفي المغرب، ارتفع عدد الإصابات إلى 654 حالة، والوفيات إلى 39 حالة، وذلك حسبما أعلنت وزارة الصحة مساء الأربعاء.

وفي الأراضي الفلسطينية، أعلنت وزارة الصحة الخميس تسجيل 21 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 155 حالة.

وفي الأردن، وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 278 حالة إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى خمس حالات.

ونشرت السلطات الأردنية سيارات تعمل كعيادات متنقلة في الشوارع، لإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا.

وفي الجزائر، أعلنت السلطات مساء الأربعاء عن تسجيل 131 حالة إصابة جديدة، ليصبح إجمالي المصابين 847، كما تم تسجيل 14 وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات هناك إلى 58 حالة.