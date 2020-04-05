فيروس كورونا: مصر تغلق 23 منشأة طبية والجزائر تسجل أعلى نسبة يومية للوفيات

مصدر الصورة Getty Images Image caption سجلت الجزائر أعلى معدل يومي للوفيات بفيروس كورونا في المنطقة العربية

شهدت المنطقة العربية الأحد تطورات على صعيد انتشار فيروس كورونا تضمنت اكتشاف حالات جديدة وارتفاع في عدد الوفيات في عدد من دول المنطقة، أبرزها الجزائر التي سجلت أعلى معدل يومي لحالات الوفاة في المنطقة.

كما اتخذت بعض الإجراءات التي تزيد من القيود المفروضة على حركة المواطنين وممارسات الحياة العادية، أبرزها منع التنقل بين عدة أحياء في محافظة جدة السعودية.

السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية الأحد اكتشاف 206 حالة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا في السعودية ليصل إجمالي الحالات 2385 حالة.

كما سجل عدد الوفيات بسبب الوباء العالمي ارتفاع بواقع 5 حالات ليرتفع الإجمالي إلى 34 وفاة.

وأعلنت السلطات السعودية أيضا فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية على بعض الأحياء السكنية في محافظة جدة. وتضمنت تلك الإجراءات منع الدخول والخروج من تلك الأحياء وعدم خروج السكان من منازلهم إلا للضرورة كتلقي الرعاية الصحية أو التزود بالإمدادات المعيشية الضرورية.

مصر

أغلقت السلطات المحلية بمدينة بني سويف شمالي صعيد مصر 23 منشأة طبية لعدم التزامها باشتراطات مكافحة العدوى والتراخيص، في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد وباء كورونا.

كما أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين والمرضى المترددين على أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، ووضع إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج لأي حالات إيجابية.

وشكلت مديرية الصحة في بني سويف لجنة للمرور على عدد من المستشفيات الخاصة للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والوسائل الوقائية ومنع التجمعات وكذلك متابعة العيادات الخاصة ومعامل التحاليل للتأكد من تنفيذ مواعيد حظر التجول.

وشمل الإغلاق منشآت طبية بمراكز الواسطى وناصر وبنى سويف في المدينة.

وكانت السلطات المصرية قد أغلقت المعهد القومي للأورام، أبرز مستشفيات علاج الأورام في البلاد، أمام المرضى مؤقتا وذلك بغرض اتخاذ إجراءات الوقاية والتعقيم، بعد ظهور 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الطاقم الطبي، وسط تقارير بأن حصيلة الإصابات بين الأطقم الطبية في مصر بلغت 81 حالة.

وسجلت مصر 1070 حالة إصابة و 71 حالة وفاة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية مساء السبت الماضي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption تتخذ مصر إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا تتضمن عمليات تعقيم وفرض قيود على حركة المواطنين

الجزائر

أعلنت وزارة الصحة في الجزائر وفاة 25 شخصا بفيروس كورونا السبت الماضي، مما يشير إلى أعلى معدل يومي لوفيات الوباء العالمي في المنطقة العربية، وفقا للموقع الإلكتروني للإذاعة الجزائرية الرسمية.

وأضاف تقرير الإذاعة الجزائرية أن السلطات الصحية اكتشفت 90 حالة جديدة، مما يجعل إجمالي الحالات المؤكدة في البلاد 1251 حالة.

كما بلغ إجمالي الوفيات، بعد تسجيل أعلى معدل يومي لها في الجزائر، 130 وفاة.

الكويت

قالت وزارة الصحة الكويتية على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر الأحد إنها اكتشفت 77 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 556 حالة.

الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 241 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا السبت الماضي إضافة إلى حالة وفاة واحدة.

وأضافت الوزارة الإماراتية أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 1505 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة قالت السلطات إنها من جنسية عربية ليرتفع إجمالي الوفيات في الإمارات إلى عشر حالات.

الأراضي الفلسطينية

أعلن مدير وزارة الصحة الفلسطينية كمال الشخرة الأحد، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 226 إصابة.

وأوضح أن الإصابات الجديدة توزعت في مدينة رام الله، وقرية برطعة في جنين، ورافات وقطنة والجديرة وكفر عقب قرب مدينة القدس.

وتوقع الشخرة أن ترتفع أعداد الإصابات في الأيام المقبلة بسبب عودة العمال من إسرائيل قبل عيد الفصح اليهودي.