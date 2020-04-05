مصدر الصورة AFP Image caption اعترض رجال طريق الطفلتين وأخذوهما بعيدا واعتدوا عليهما جنسيا.

أدانت الحكومة الصومالية اختطاف واغتصاب طفلتين تبلغان من العمر ثلاث وأربع سنوات فقط.

وقال الطبيب المسؤول عن المستشفى حيث يتم علاج الطفلتين إنهما بحاجة إلى تدخل جراحي معقد.

وكشف مسؤول صومالي عن اعتقالات عدة لمشتبه بهم بعد الإبلاغ عن الاعتداء، الذي وقع يوم الأربعاء.

ويقول والدا الفتاتين، وهما ابنتا عمومة، إنهما كانتا عائدتين إلى المنزل من المدرسة بالقرب من العاصمة مقديشو.

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واعترض رجال طريق الطفلتين وأخذوهما بعيدا واعتدوا عليهما جنسيا.

وقامت العائلات بتفتيش المنطقة بحثا عن الطفلتين في يأس، وعثروا عليهما بمفردهما في اليوم التالي.

ويقول ويل روس، محرر بي بي سي وورلد سيرفيس أفريقيا، إن حقيقة أن الفتاتين في الثالثة والرابعة من العمر قد زاد من الصدمة في الصومال، الذي يشهد تزايدا في حوادث الاغتصاب خلال السنوات الأخيرة.

ويضيف روس أن مثل هذه الجرائم المروعة يُعتقد أنها تحدث منذ فترة طويلة، لكن الناس أصبحوا الآن أكثر وعيا بضرورة الإبلاغ عن تلك الجرائم من أجل إحداث تغيير.