مصدر الصورة Getty Images

سجلت السلطات السعودية اليوم الاثنين أربع وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 38 وفاة، بينما بلغ إجمالي الإصابات في المملكة 2523 حالة.

وسجلت دولة الكويت 109 إصابات جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 665 وحالة وفاة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية أن ثماني حالات من الإصابات مرتبطة بالسفر للخارج، و101 مرتبطة بالاختلاط بمصابين.

وأوضحت أن ثمة 20 حالة تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بينها سبع حالات حرجة و13 حالة مستقرة.

وسجلت البحرين 23 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 723 حالة، كما بلغ عدد حالات الوفاة أربع حالات.

وأعلنت السلطات البحرينية رفع نسبة العمل من المنزل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى 70 في المئة كحد أقصى من عدد الموظفين اعتبارا من أمس الأحد وحتى إشعار آخر.

وقالت إن الهدف من هذا الإجراء هو تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقار العمل لكل جهة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وسجلت الإمارات وفاة جديدة ليصل الإجمالي إلى 11 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، كما سجلت 277 إصابة ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس 2076 حالة.

وأرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحمل نحو 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا لمواجهة فيروس كورونا.

وفي مصر، نفت الحكومة ما تردد عن أنها بصدد إصدار حزمة إجراءات جديدة ضمن خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أو التوسع في ساعات حظر التجول.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان أن مقطعا مصورا منتشرٌ على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن مزيف.

وأضاف المركز في بيان أنه "لم يتم اتخاذ أية إجراءات احترازية جديدة بخلاف المعلن عنها مسبقًا، وأنه في حال اتخاذ أية قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي".

وتفرض مصر منذ عشرة أيام حظر تجول ليلي يمتد من السابعة مساء حتى السادسة صباحا في كافة أرجاء البلاد.

وتضاعفت أعداد المصابين في مصر خلال الأسبوع الماضي، وأغلقت عدة مستشفيات خاصة وعامة بعد انتقال العدوى إلى بعض الأطقم الطبية.

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، فقد بلغ إجمالي المصابين في مصر 1173 حالة من بينهم 247 حالة خرجت من مستشفيات العزل بعد شفائها، و78 حالة وفاة.

وسجَّل لبنان وفاة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات 19، كما سجل 14 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 541.

ونشر الجيش اللبناني وحدات في مختلف المناطق اللبنانية لمراقبة تطبيق قرار التعبئة العامة، وتوعية المواطنين باستخدام مكبرات الصوت.

وسجّل المغرب وفاة جديدة ليبلغ عدد الوفيات 71، بينما سجّل 92 إصابة ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة 1113.

مصدر الصورة Getty Images

وسجّلت فلسطين 15 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات، 252 ووفاة واحدة فقط.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد قرارا بالعفو الخاص عمّا تبقى من عقوبة 125 سجينا في إجراء للحد من انتشار كورونا.

وحذرت جامعة الدول العربية من خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو خمسة آلاف فلسطيني في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي وباء كورونا.

وناشدت الجامعة مؤسسة الصليب الأحمر لحثّ الحكومة الإسرائيلية على إطلاق الأسرى الأكثر عرضة للخطر.

وسجلت إسرائيل ست وفيات ليصل إجمالي الوفيات 55، بينما سجلت 181 إصابة ليصل إجمالي الإصابات 8611.

وسجلت سلطنة عمان 33 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات 331 وحالتَي وفاة. وقالت وزارة الصحة العمانية إن 61 حالة تماثلت للشفاء.

وفي الجزائر، أعلن الرئيس السابق عبد القادر بن صالح، وعدد من كبار ضباط الجيش الجزائري اليوم الاثنين، عن تبرعهم براتب شهر، إسهاما في جهود مكافحة كورونا.

وقالت وزارة التجارة الجزائرية إنها بدأت في شطب التجار الذين ثبت ارتكابهم مخالفة احتكار السلع في ظل أزمة كورونا.

ويبلغ تعداد الوفيات جرّاء الفيروس في الجزائر 152 وفاة، بينما عدد الإصابات 1320.

وسجلت إيران 136 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات 3739، بينما سجلت 2274 إصابة ليصل إجمالي الإصابات 60500.