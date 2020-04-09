مصدر الصورة Getty Images Image caption يدعم التحالف حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء

أعلن التحالف، الذي تقوده السعودية لقتال المسلحين الحوثيين في اليمن، عن وقف لإطلاق النار، بحسب ما قاله مسؤولون.

وقالت مصادر لبي بي سي إن وقف إطلاق النار سيبدأ اليوم الخميس دعما لجهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب التي ما زالت مستمرة منذ خمس سنوات ولتهيئة الأجواء لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويدعم التحالف حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في مواجهة المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء

وليس من الواضح إن كان الحوثيون سيلتزمون هم أيضا بوقف إطلاق النار.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، قد دعا الشهر الماضي إلى وقف إطلاق النار في القتال في اليمن، وتكثيف الجهود لمواجهة احتمال انتشار فيروس كورونا.

وطالب غوتيريش الأطراف المتحاربة في البلاد بالعمل مع مبعوثه الخاص، مارتن غريفيث، للتوصل إلى تخفيض للتوتر في أنحاء البلاد.

ورحب غريفيث الأربعاء بأنباء وقف إطلاق النار في بيان له.

وقال: "يجب أن تستغل الأطراف الآن هذه الفرصة، وأن توقف فورا جميع الأعمال العدوانية بأقصى سرعة".

ويتوقع أن يشارك الجانبان في مؤتمر، عن طريق الفيديو، لبحث وقف إطلاق النار. ويدعو الاقتراح المعروض إلى وقف الغارات الجوية والقصف البحري والبري.

وقال بيان تحالف القوات، الذي تقوده السعودية: "بمناسبة جهود مبعوث الأمم المتحدة في اليمن، والعمل على نجاحها، لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق، والعمل على مواجهة وباء كورونا، والحيلولة دون انتشاره، يعلن التحالف وقفا شاملا لإطلاق النار لفترة أسبوعين، تبدأ من الخميس".

ومازال الوضع في اليمن يوصف منذ فترة طويلة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. وقد أودت الحرب بحياة كثير من المدنيين، ودفعت البلاد إلى بلوغ حافة الانهيار.

وكانت الأمم المتحدة قد توسطت لإجراء محادثات في الماضي، ولكن هذه المرة هيالأولى التي يعلن فيها التحالف وقفا لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

وقال. محمد عبد السلام، المتحدث باسم حركة الحوثيين إن الحركة قدمت رؤية إلى الأمم المتحدة، تتضمن إنهاء للحرب، و"للحصار" على اليمن.

وتقول كبيرة مراسلينا الدوليين، ليس دوسيت، إن السعودية تحاول بتلك الخطوة إيجاد سبيل للخروج من الحملة العسكرية الباهظة التكاليف في اليمن.