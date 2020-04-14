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وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن المصرية ومسلحين، بمنطقة الأميرية شرقي العاصمة القاهرة، وذلك حسبما أفادت مصادر بوزارة الداخلية.

وأكدت المصادر مقتل ضابط من إدارة الأمن الوطني وإصابة آخر، بينما قضت قوات الأمن على المسلحين كافة.

وأضافت أن قوات الأمن تمكنت من دخول شقة، كان يتحصن بها المسلحون في بناية سكنية من عشرة طوابق، وسيطرت على البناية بالكامل، وذلك بعد نحو أربع ساعات من تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

Image caption موقع الاشتباكات في منطقة عزبة شاهين، بحي الأميرية شرقي القاهرة

وبدأت هذه الاشتباكات في الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي مساء الثلاثاء، في منطقة عزبة شاهين بحي الأميرية، وسط تحذيرات لمواطني المنطقة بعدم الخروج إلى الشرفات أو الاقتراب من النوافذ.

وأفادت المصادر بأن الأجهزة الأمنية ورد إليها معلومات، تفيد بأن مجموعة مسلحة كانت تستعد لتنفيذ عمل إرهابى، بالتزامن مع أعياد الأقباط التي تحل الأسبوع المقبل.