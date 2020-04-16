واشنطن: زوارق إيرانية اقتربت لـ"مسافة خطيرة" من سفن أمريكية في الخليج

مصدر الصورة Getty Images Image caption وقعت مناوشات بين البحرية الأمريكية والإيرانية في السنوات السابقة

اتهمت البحرية الأمريكية إيران بالقيام بأعمال "استفزازية وخطيرة" ضد عدد من السفن الأمريكية بالمياه الدولية في الخليج.

وقال الجيش الأمريكي إن 11 زورقا إيرانيا تعرضت لست سفن أمريكية مشاركة في مناورات عسكرية في مياه الخليج.

وأوضحت البحرية الأمريكية أن الزوارق اقتربت من السفن الأمريكية بسرعة عالية، واتهمت طهران بانتهاك القواعد الدولية.

وقال بيان البحرية إن القوات الأمريكية تحتفظ بحقها في التصرف للدفاع عن نفسها.

ولم يصدر أي تعليق من جانب السلطات الإيرانية.

وأصدرت السفن الأمريكية العديد من التحذيرات للزوارق الإيرانية، التي غادرت بعد نحو ساعة، وفق البيان.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في وقت سابق من العام الحالي بعدما قتلت غارة أمريكية في العراق قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وبعد ذلك، ردت إيران في 8 يناير/كانون الثاني بهجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد العراقية حيث كانت توجد قوات أمريكية، دون أن يسفر الهجوم عن سقوط قتلى أو جرحى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران أو وكلائها خططوا لهجمات على أهداف أمريكية في العراق، وحذر من أنهم سيدفعون "ثمناً باهظاً للغاية".