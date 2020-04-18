مصدر الصورة IRTV2 Image caption الشرطة ألقت القبض على فاطمة العام الماضي بعد نشر صور لها على انستاغرام وصفت بأنها زومبي أنجلينا جولي

أصيبت نجمة موقع انستاغرام في إيران فاطمة خيشفاند، المشهورة باسم سحر تبر، بفيروس كورونا المستجد داخل سجن إيراني، حسب ما أعلنه محاميها.

واشتهرت فاطمة في إيران بعد نشر صور غريبة لها على انستاغرام، والتي وصفت بأنها نسخة زومبي من الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي.

وألقت السلطات الإيرانية القبض على فاطمة في أواخر عام 2019 بتهمة ارتكاب جرائم تشمل التجديف والتحريض على العنف.

ونفى مهدي محمدي مدير السجن أنباء إصابة فاطمة خيشفاند بفيروس كورونا المستجد كوفيد19، وقال لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "الأخبار التي نشرها محامي فاطمة غير صحيحة وأنا أنفيها."

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وتعاني إيران من تفش كبير للفيروس وبها أعلى معدل وفيات في الشرق الأوسط، وأعلن متحدث باسم وزارة الصحة يوم السبت، أن الأرقام الجديدة تصل إلى أكثر من 5000 وفاة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من المعلن عنه بكثير.

مصدر الصورة INSTAGRAM Image caption فاطمة نفت إجراء عمليات تجميل لتبدو بهذا الشكل وقالت إن الصور تم تعديلها بالكمبيوتر والماكياج

وكتب بايام ديرافشان، محامي فاطمة رسالة مفتوحة إلى القضاء الإيراني، نشرها على حسابه على انستاغرام.

وقال في الرسالة إن والدة فاطمة أخبرته أنه تم نقل موكلته إلى قسم الحجر الصحي في السجن بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس.

وأضاف أن فاطمة، التي كانت مازالت فتاة قاصر عند ارتكاب "الجرائم" التي اتهمت بها، لم تكن مؤهلة للإفراج المؤقت لأن قضيتها ما زالت قيد النظر.

وأفرجت إيران عن 85 ألف سجين في مارس/آذار، من بينهم البريطانية من أصول إيرانية نازانين زغاري راتكليف، التي كانت تعمل لدى مؤسسة خيرية، وجاء القرار في محاولة لوقف انتشار الفيروس.

وتصدرت فاطمة نجمة انستاغرام عناوين الصحف عام 2017 عندما انتشرت صورها التي تم تعديلها بشكل كبير على موقع انستاغرام. وتم حذف حسابها منذ ذلك الحين.

وأعرب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم من أنها ربما أجرت 50 عملية تجميل لتظهر بهذا الشكل، لكنها نفت هذا وقالت لوكالة سبوتنيك الروسية أن الصور كانت نتيجة "فوتوشوب ومساحيق التجميل".

وانضمت إلى قائمة طويلة من المشاهير الإيرانيين عبر الإنترنت الذين تم سجنهم ومعاقبتهم بتهم مختلفة.

في عام 2018، ألقي القبض على مراهقة بعد نشر مقاطع فيديو عن الرقص على الإنترنت. وفي العام نفسه، تم اعتقال مسؤول في مدينة مشهد بعد ظهور لقطات لمجموعة من الرجال والنساء يرقصون في مركز تجاري في المدينة، بينما تم القبض على ستة أشخاص بسبب أداء رقصة زومبا في عام 2017.