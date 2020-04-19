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حثّت "هيئة كبار العلماء" في السعودية على أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المنازل، وذلك في الوقت الذي أغلقت السلطات في عدة دول المساجد لفرض التباعد الاجتماعي في إطار مكافحة وباء فيروس كورونا المستجد.

ودعت الهيئة ، وهي أعلى جهة دينية في السعودية، المسلمين حول العالم إلى أداء الصلاة في البيوت، إن كانت بلدانهم تفرض التباعد الاجتماعي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بيانا للهيئة، جاء فيه: "ليستحضر المسلم وهو يفطر في بيته ويتسحر أنه بذلك يحافظ على أرواح الناس وفي ذلك قربة عظيمة عند الله".

وسجلت السعودية حتى الآن 8274 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا، و92 حالة وفاة، وهي الحصيلة الأعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأوقفت حكومة السعودية في منتصف مارس/ آذار الصلاة بالمساجد في إطار جهودها للحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤولون بالمسجد النبوي الأسبوع الماضي إنه تقرر منع توزيع وجبات الإفطار في المسجد للمحتاجين خلال شهر رمضان.

واستضافت السعودية اليوم اجتماعاً عبر الانترنت لوزراء الصحة في دول مجموعة العشرين لصياغة استجابة مشتركة لوباء فيروس كورونا.

وجاء في بيان منفصل للمجموعة أن قادة من إسبانيا وسنغافورة والأردن وسويسرا انضموا إلى الدول الأعضاء، إضافة إلى هيئات دولية وإقليمية من بينها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

إصابة متعافين في العراق

مصدر الصورة Getty Images Image caption حلاق يباشر عمله في مدينة الموصل العراقية

وفي العراق، أعلن وزير الصحّة والبيئة جعفر صادق علاوي أنّ 5 متعافين من كوفيد - 19 عادت إليهم الأعراض مجدداً، وهم قيد الحجر الصحي حالياً.

وكانت وزارة الصحة العراقية أعلنت في بيانها اليومي أمس السبت عن تسجيل 31 إصابة جديدة بالوباء في مناطق مختلفة من العراق، ليبلغ عدد الإصابات الرسمي المسجّل منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، منتصف الشهر الماضي، 1513 إصابة و82 وفاة.

إيران تمدّد رخص خروج المساجين

ومدّدت إيران لمدّة شهر تصريحات بالخروج من السجن، ممنوحة لمئة ألف سجين في إطار جهود احتواء الوباء.

مصدر الصورة Getty Images Image caption روحاني مترأساً اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال ترأسه اجتماعاً للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا إن تصريحات الخروج الممنوحة للسجناء ستمدد حتى 20 مايو/ أيار. وكان من المفترض أن تنتهي صلاحية التصريحات اليوم.

وقال المتحدث باسم هيئة القضاء في إيران، غلام حسين إسماعيلي، إنّ "اتخاذ إجراءات الرأفة التي يسمح بها القانون، سيسمح لعدد من الموقوفين بعدم العودة إلى السجن، وسيفرج عن عدد كبير من المحتجزين حالياً"، بحسب وكالة ميزان لأخبار الشؤون القضائية.

وشملت قرارات احتواء الوباء، إقرار العفو عن 10 آلاف سجين بمناسبة العام الجديد في يوم 20 مارس الماضي، من أجل "خفض عدد المساجين بالنظر إلى الوضع الحساس في البلاد".

وبعد تعليق كافة الأنشطة غير الضرورية في البلاد لأسابيع، أعلنت السلطات الإيرانية الأسبوع الماضي استئناف الأنشطة "منخفضة المخاطر"، مثل المتاجر والشركات الصغيرة.

وتبقى المدارس والجامعات والمساجد والمزارات الشيعية ودور السينما وأماكن تجمع أخرى مغلقة في مختلف أرجاء البلاد.

عودة الكويتيين

مصدر الصورة Getty Images Image caption بدأت الكويت المرحلة الأولى لاستقبال أكثر من 50 ألف عائد من الخارج

من جهتها، بدأت الكويت إعادة نحو 50 ألف مواطن من الخارج بعد انتظار دام أسابيع بسبب إجراءات الإغلاق لمكافحة كورونا، وفق خطّة أقرها مجلس الوزراء الاثنين الماضي.

وطلب أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من العائدين الالتزام بتعليمات السلطات الصحية تجنباً للمساءلة القانونية.

وقال الصباح في كلمة نقلها تلفزيون الكويت "إنني أشدد بهذه المناسبة على إخواني وأبنائي العائدين وبكل الحزم الالتزام التام بتعليمات السلطات الصحية (...) وكلّي أمل بأن يكونوا على قدر المسؤولية وتحملها عرفاناً ووفاء للوطن ولتجنب المساءلة القانونية".

ومن المتوقع أن تستغرق عملية الإجلاء 19 يوماً، وتتضمن عدة إجراءات صحية ووقائية، منها إخضاع العائدين للفحص الطبي، ثمّ "الحجر المؤسسي" لمن يشتبه بإصابتهم، ومتابعة حركة الآخرين عبر تطبيق هاتفي وسوار للتأكد من التزامهم الحجر المنزلي.

وكان وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر الصباح أعلن أن المرحلة الأولى التي بدأت يوم الأحد سوف تشمل الكويتيين الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي ومصر وتركيا ثم تليها مراحل لإجلاء بقية المواطنين.

غرامة على الأخبار الكاذبة في الامارات

بموازاة ذلك، قررت الإمارات فرض غرامة تصل إلى 20 ألف درهم (5500 دولار) لمعاقبة "كل من ينشر معلومات طبية حول فيروس كورونا تتعارض مع البيانات الرسمية"، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الإمارات.

وحتى الآن، أودى كوفيد - 19 بحياة 41 شخصاً في الإمارات، فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة حتى بعد ظهر الأحد 6781 حالة.

وأوردت الوكالة أنه "يحظر على أي شخص بناء على القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً".

وفي سياق متصل، افتتحت دبي أمس السبت مستشفى ميدانياً لمرضى كوفيد-19 في مركز التجارة العالمي المخصص للمؤتمرات، وذلك استعداداً لاحتمال تزايد حالات الإصابة.

ويوجد بالمستشفى 300 سرير، علما بأن الطاقة الاستيعابية لها هي ثلاثة آلاف سرير. وتختص المستشفى بمعالجة الحالات المستقرة والمعتدلة.