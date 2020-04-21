مصدر الصورة Youtube Image caption ظهرت حنين في فيديو لاحق دافعت فيه عن نفسها، وقالت إن الفيديو الذي بثته "تم اقتطاعه وتحريفه"

ألقت الشرطة المصرية القبض على طالبة جامعية، بتهمة بث فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، "تحرض فيه على الفسق والفجور".

وبدأت نيابة شمال القاهرة التحقيق مع الفتاة حنين حسام، الطالبة بكلية الآثار في جامعة القاهرة، بعد أن بثت فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، دعت فيه الفتيات إلى بث فيديوهات لأنفسهن من المنازل مقابل أموال.

وكانت جامعة القاهرة قد أحالت الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة، للتحقيق معها "لقيامها بسلوكيات تتنافي مع الآداب العامة والقيم والتقاليد الجامعية"، بحسب بيان رسمي أصدرته الجامعة الاثنين.

وأوضح رئيس الجامعة، محمد عثمان الخشت، أن عقوبة الطالبة قد تصل إلى الفصل النهائي.

وقال الخشت، حسب بنص البيان، إن الجامعة تلقت العديد من الرسائل حول قيام الطالبة، عبر تطبيقات "الانستجرام" و "تيك توك"، بدعوة الفتيات إلى فتح الكاميرات و"تسجيل فيديوهات غير لائقة مقابل مبالغ مالية".

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وظهرت الفتاة في الفيديو المنسوب إليها، تقول إنها "تطلب فتيات للعمل معها في وكالة أسستها عبر تطبيق Likee، على ألا تقل أعمارهن عن 18 سنة وأن يكن ذوات شكل لائق، وأن يصورن فيديوهات لأنفسهن بالبث الحي مقابل أموال، تتراوح بين 36 دولارا وحتى ألفين وثلاثة آلاف دولار".

ولم توضح الفتاة طبيعة أو نشاط العمل الذي ستضم إليه هؤلاء الفتيات، لكنها أضافت في الفيديو أنها "لا تريد فتيات عاريات، لن تقبل بتجاوزات في وكالتها وأنها ستعمل استنادا إلى السمعة (الحسنة)".

وتعليقا على قرار جامعة القاهرة بإحالتها للتحقيق، قالت حنين حسام إن الإعلام أساء فهم ما طلبته في المقطع المصور، واختزله بشكل مُخل.

وأوضحت حنين، في تصريحات تليفزيونية مساء الاثنين، أنها "طلبت 20 فتاة محترمة من أجل تطبيق جديد في مقطع فيديو من 3 دقائق"، لكن وسائل إعلام اختصرته إلى 10 ثوان فقط، مؤكدة أن والديها "موافقان على ما تنشره من مقاطع مصورة".