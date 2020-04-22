البرلمان اللبناني يقر زراعة القنب لأغراض طبية

Image caption القنب يزرع بشكل واسع في البقاع بلبنان

وافق البرلمان اللبناني على مشروع قانون يسمح بزراعة القنب للاستخدام الطبي والصناعي في محاولة لتحفيز اقتصاد البلاد المتعثر.

ويهدف القانون الجديد إلى الاستفادة من زراعة النبتة في مجال التصدير؛ إذ قد تستخدم في قطاع المنسوجات وصناعة الأدوية، علاوة على تلبية الطلب المتزايد على زيت القنب (الكانابيديول) الذي ينتج من جذوعه.

ومع أن زراعة القنب كانت غير قانونية في لبنان، إلا أن النبتة تُزرع بالفعل وبشكل علني في سهل البقاع الخصب.

واجتمع المشرعون الثلاثاء، في قاعة مؤتمرات تضم ألف مقعد للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وخارج مقر الجلسة، نظم عشرات المتظاهرين مواكب للسيارات في محاولة لإحياء حركة الاحتجاج التي شهدها لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووافق مجلس النواب على إعادة تخصيص 40 مليون دولار من قرضٍ البنك الدولي من أجل المساعدة في محاربة فيروس كورونا الذي أصاب 677 شخصاً وأودى بحياة 21 على مستوى البلاد بحسب الحصيلة الرسمية.

وأدى تفشي الوباء إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في لبنان الذي يعاني بالفعل من أزمة مالية شديدة.