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مصدر الصورة Getty Images Image caption دأب الناس على رؤية الحرم المكي يكتظ بالمسلمين في رمضان، لكن الأمر يختلف تمام هذا العام

أعلنت السلطات السعودية تخفيف حظر التجوال في أنحاء البلاد مع الإبقاء على الحظر الكامل للتجوال على مدار الساعة في مكة وأحياء سبق الإعلان عن عزلها للحد من تفشي فيروس كورونا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

كما أبرمت السعودية اتفاقا مع الصين لإجراء تسعة ملايين اختبار للكشف عن الفيروس. وسجلت السعودية حتى الآن 17522 حالة إصابة بفيروس كورونا و139 حالة وفاة.

وهذه هي أعلى حصيلة في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي سجلت معا ما يقرب من 46 ألف إصابة و258 حالة وفاة.

في سياق متصل، أعلنت السلطات السعودية استمرار حظر الطيران الدولي والمحلي حتى إشعار آخر باستثناء حالات الطوارئ، وفقا للمتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية.

كما يستمر حظر التنقل بالحافلات العامة، وسيارات الأجرة مع استمرار العاملين في القطاع الحكومي في العمل من المنزل.

وسجل عدد حالات الإصابة بالفيروس الوبائي في السعودية ارتفاعا بواقع 1223 حالة جديدة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 17522 حالة.

مصر تخفف القيود

مصدر الصورة AFP Image caption حذرت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أوائل إبريل/ نيسان الجاري من أن وصول عدد المصابين إلى ألف سيصعب تتبع المخالطين لهم

بدأت مؤسسات حكومية مصرية اليوم الأحد استئناف تقديم الخدمات للمواطنين بعد نحو شهر ونصف من تعطيلها بسبب إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد، مع اتخاذ إجراءات وقائية للموظفين والمترددين، أبرزها وجوب ارتداء أقنعة الوجه والحفاظ على مسافات آمنة.

واستأنفت بعض المحاكم الابتدائية والشهر العقاري ووحدات تراخيص السيارات نشاطها جزئيا، مع استمرار تخفيض أعداد الموظفين بها.

وشددت السلطات على ضرورة ارتداء قناع التنفس كشرط للتردد على هذه المؤسسات، فيما قال المتحدث باسم الحكومة نادر سعد إن ارتداء قناع التنفس سيكون إجباريًا في معظم الأماكن في مرحلة مقبلة، موضحا أن الحكومة بدأت بالفعل في زيادة خطوط إنتاج الكمامات لتوفير المزيد منها.

وكان رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قد أوضح قبل أيام أن الحكومة قررت قبل أيام استئناف العمل بهذه القطاعات وبالمتاجر وغيرها، موضحا أن الحكومة قد تتخذ إجراءات أكثر صرامة حال تزايد أعداد الإصابات بكورونا.

وبلغت عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا أكثر من 4300 مصاب، فيما تجاوزت الوفيات 300 شخص.

الكويت تعيد مواطنيها العالقين

أعلنت الكويت الأحد أنها سوف تبدأ المرحلة الثالثة من الرحلات الجوية الخاصة لإعادة المواطنين الكويتيين العالقين في الخارج، وذلك بداية من 27 إبريل/ نيسان الجاري.

وقال رئيس هيئة الطيران المدني الكويتية لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية إن هذه المرحلة تضمن 35 رحلة خاصة لإعادة المواطنين الكوتيين العالقين خارج البلاد على مدار ثلاثة أيام يُنقل خلالها 8190 كويتيا إلى بلادهم.

الجزائر تستأنف النشاط الاقتصادي

مصدر الصورة Getty Images Image caption سمحت السلطات الجزائرية بفتح بعض المتاجر للتخفيف من الأضرار الاقتصادية لقيود التباعد الاجتماعي

سمحت السلطات في الجزائر بفتح بعض المتاجر للحد من الآثار الاقتصادية الضارة للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة للحد من تفشي الفيروس الوبائي.

وأصدر عبد العزيز الجراد، رئيس وزراء الجزائر، تعليمات بفتح مراكز تصفيف الشهر، ومتاجر الملابس، والأحذية، والأجهزة الإلكترونية، والأجهزة المنزلية، والمنسوجات، والمجوهرات، ومنتجات التجميل، والعطور، والأثاث وغيرها من المتاجر.

كما سمحت السلطات بتشغيل خدمة سيارات الأجرة في المدن الرئيسية، وفقا لموقع تي إس أيه الجزائري.

كما أصدر رئيس الوزراء تعليماته للمسؤولين بتوضيح الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء تشغيل مراكز تصفيف الشهر وسيارات الأجرة.