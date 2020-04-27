مصدر الصورة Getty AFP Image caption قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت الصواريخ (أرشيف)

اعترضت أنظمة الدفاع الجوي السورية عددا من الصواريخ التي أطلقت خلال غارة جوية "إسرائيلية" على أهداف قرب العاصمة دمشق، بحسب ما ذكرته وكالة (سانا) الرسمية للأنباء.

ولم تتحدث الوكالة عن مواقع تلك الأهداف، التي تعرضت للهجوم المزعوم قبيل فجر الاثنين، لكنها قالت إن الجيش "أسقط عددا من الصواريخ قبل أن تبلغ أهدافها".

ووصفت الوكالة الغارة بأنها "اعتداء إسرائيلي" نُفّذ من الأجواء اللبنانية.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية بمقتل 3 أشخاص في بلدتي الحجيرة والعادلية بريف دمشق جراء سقوط شظايا الصواريخ.

ومازالت إسرائيل، منذ بدء الصراع السوري في 2011، تشن غارات على سوريا، مستهدفة قوات الحكومة.

ففي 20 أبريل/نيسان، قالت سانا إن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صواريخ إسرائيلية قرب مدينة تدمر الأثرية.

ويقول المرصد السوري لحقوق الإنسان، المعارض الذي يوجد مقره في بريطانيا، إن الأهداف كانت "نقاطا عسكرية للمليشيات الإيرانية في صحراء تدمر".

وقتل في تلك الغارة، بحسب المرصد، ثلاثة مقاتلين سوريين، وستة أجانب. ولم يحدد المرصد جنسيات هؤلاء.