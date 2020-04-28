مصدر الصورة Syrian Civil Defense Image caption تظهر الصور من موقع الانفجار في عفرين دخاناً أسود كثيفاً يتصاعد فوق منطقة سكنية، فيما تشتعل السيارات وأكشاك الطعام

قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن 40 مدنياً على الأقل، بينهم 11 طفلاً، قتلوا في انفجار صهريج مفخخ، في مدينة عفرين، شمالي سوريا، وأصيب 47 آخرين.

وتشير تقارير أولية إلى مقتل ستة، على الأقل، من عناصر المليشيات السورية المتحالفة مع تركيا جراء التفجير.

وأفادت مصادر في المدينة لوكالة الأناضول للأنباء بانفجار صهريج مفخخ مليء بمادة المازوت، في شارع "راجو" المزدحم، وسط عفرين، الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري الذي تدعمه تركيا.

وتظهر الصور التي التقطت من موقع الانفجار في عفرين دخاناً أسود كثيفاً يتصاعد فوق منطقة سكنية، بينما تشتعل السيارات وأكشاك بيع المواد الغذائية.

ووثقت مقاطع مصورة، على وسائل التواصل الاجتماعي، اللحظات الأولى لوقوع الانفجار.

واتهمت تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بالوقوف وراء الهجوم.

وقال بيان لوزارة الدفاع التركية "لقد استهدفت منظمة بي كا كا/ ي ب ك عدوة الإنسانية، المدنيين الأبرياء في عفرين مجدداً".

من جانبها، أعلنت ولاية هاطاي التركية أن فرق الأمن قبضت على مشتبه به في جلب الصهريج المفخخ إلى موقع التفجير في عفرين.

وتخضع منطقة عفرين لسيطرة تركيا، منذ عام 2018،بعد إخراج الجيش التركي القوات الكردية المحلية من المدينة.

ويأتي الهجوم رغم الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان التركي والروسي، في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي ينص على إخراج جميع عناصر حماية الشعب الكردية من منطقتي منبج وتل رفعت.