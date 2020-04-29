"رامز مجنون رسمي": مقلب أم "وجبة تعذيب"؟

يُسرع جميع أفراد الأسرة بأطباق الإفطار إلى السفرة، إلا صغيرهما محمد، 10 سنوات، الذي يجري بحماس في اتجاه آخر.

صوت التلفاز مسموع في كل جوانب المنزل "رااامز مجنون رسمي"، لكن ما أن وصل إليه محمد حتى التقط جهاز التحكم عن بعد وأخذ يرفع الصوت و"يدندن" بسعادة مع تتر برنامج المقالب الشهير في مصر.

أسرة مثل الملايين من الأسر المصرية التي اعتادت تناول وجبة الإفطار وهي تشاهد مقالب الممثل المصري، رامز جلال، الذي قدم منها مواسم عديدة على مدار عشرة أعوام.

وبالإضافة إلى المشاهدات الواسعة في المنازل للبرنامج، كانت المطاعم والمقاهي الكبيرة في مصر، قبل أن تغلق بسبب كورونا، لا تخلو في هذا الوقت من شاشات كبيرة وصغيرة تسلي الزبائن ببرامج الكاميرا الخفية مع المشاهير في الفن والرياضة أثناء وجبة الإفطار.

لكن مع عرض هذا الموسم الرمضاني، تقدم مستشفى العباسية للأمراض النفسية والعقلية بطلب إلى النائب العام للتحقيق العاجل في محتوى البرنامج ووقفه بسبب "التأثير السلبي على الصحة النفسية للمواطن وللمجتمع".

وأوضح مستشفى العباسية، وهو أكبر مستشفى للصحة النفسية في مصر، في بيان صادر عنه أن اسم "رامز مجنون رسمي" يزيد من وصمة المرض النفسي التي تحاول الدولة المصرية إزالتها، وتابع "وجدنا أن البرنامج يحمل كثيرًا من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف والتلذذ بالآلام التي يسببها للآخرين وممارسة التنمر عليهم وسط ضحكات من مقدم البرنامج بما يتنافى مع آدمية الإنسان".

ويبث البرنامج على فضائية "إم بي سي مصر" ساعة الإفطار (السابعة مساء) في مصر بينما يبث في قنوات أخرى للمجموعة بعد ذلك بنحو نصف ساعة.

مشاهدة يصحابها شعور بالذنب

يقول مازن حايك، المتحدث باسم مجموعة "إم بي سي" التي تملك حقوق بث "رامز مجنون رسمي" ومواسم أخرى سابقة من البرنامج نفسه، في حديث مع بي بي سي إن مشاهدة هذا النوع من البرامج يطلق عليها "المشاهدة التي يصاحبها شعور بالذنب، لأنها تتضمن دراما كبيرة ومشاعر قوية، قد يكرهها بعضهم، نتيجة للتعاطف مع الضيف مثلًا، وقد يحبها آخرون".

ويرد الناطق باسم "إم بي سي" على الانتقادات بأن البرنامج حقق في أول يومين من هذا الموسم أكثر من 120 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، متابعًا: "إذا هناك من يرفض البرنامج عليه ألا يشاهده وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يصادر على حق الآخرين في مشاهدته".

ويردف حايك أن مشاهدة الأطفال ليست مسؤولية"إم بي سي" لأنها "تقع على عاتق أولياء الأمور الذين يجب أن يراقبوا أطفالهم ويحددوا ما يمكن أن يشاهدوه".

شكاوى وانتقادات

وتقدم أعضاء بمجلس النواب المصري بطلبات إحاطة موجهه لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بهدف وقف هذا البرنامج الذي "يحرض على العنف ويحتوي على ألفاظ خادشة للحياء وكذلك على عدة جرائم يعاقب عليها القانون مثل التعذيب بالمياه والكهرباء واحتجاز مواطن بالقوة والشروع فى القتل".

كما تقدمت هيئة الرقابة على المصنفات الفنية ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في محتوى البرنامج لأنه "يحوي كمًا كبيرًا من السادية والعنف، ويمثل خطورة على المجتمع وذوقه العام".

وتلقت محكمة القضاء الإداري في مصر دعوى قضائية جديدة رفعها محام مصري تطالب بإلزام وزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ومجموعة قنوات "إم بي سي" بوقف البرنامج، بسبب "تضمنه تنمرا ومعان وألفاظا هابطة وجرائم احتجاز وتعذيبا وعنفا وسادية يعاقب عليها القانون".

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو الجهة المنوطة بالإشراف على وسائل الإعلام في مصر، مناقشة ما يقدمه برنامج "رامز مجنون رسمي"، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما قررت نقابة الإعلاميين المصريين، المنشأة حديثًا، منع ظهور رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر لحين البت في أوضاعه القانونية، لكن لم يتحدد بعد ما إذا كان هذا الذي سيحدث.

وكانت النقابة اتهمت مقدم "رامز مجنون رسمي" بـ"تخطي حدود الرسالة الإعلامية الهادفة وترسيخ العنف وإهدار الحقوق الإنسانية".

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مقلب أم "وجبة تعذيب"؟

تقوم فكرة برنامج "رامز مجنون رسمي" على استضافة أحد المشاهير، وإيهامه بأنه بصدد المشاركة في برنامج حواري باسم "كرسي الحقيقة"، وتستقبله بالفعل مقدمة برامج معروفة، ويقيد الضيف في الكرسي الذي يكشف الحقيقة من الكذب، وتبدأ مقدمة البرنامج بطرح الأسئلة، حينها يكون الممثل رامز جلال في الكواليس يسخر من ملابس الضيف وردود فعله وإجاباته لإضحاك المشاهدين، ثم تأتي فقرة التعليق على الصور، وحين تظهر صورة كبيرة الحجم لرامز جلال يعلق الضيف ويفاجأ بأن رامز يمزق الصورة ويخرج منها، لتنقلب الأمور.

يعرف الضيف أنه في مقلب "التعذيب" ويكتشف أنه مقيد اليدين على الكرسي قسرًا، ويبدأ رامز باستفزازه وصعقه بشحنات صغيرة من الكهرباء ويتحرك الكرسي للأعلى ثم يغير من وضعياته بشكل مكثف ومتواصل، لإرهاق الضيف ويطلب منه أن يغني "رامز جلال شقي ومحبوب".

كما يضع رامز جزءًا كبيرًا من الكرسي وفيه الضيف داخل صندوق زجاجي يمتلئ تدريجيًا بالمياه، ثم يلقي رامز كائنا بحريا يشبه "الكابوريا" في المياه، ويمسك بثعبان ويجعله يتحرش بوجه الضيف.

ولأول مرة منذ عشرة أعوام يظهر رامز جلال في البرنامج منذ بداية المقلب لمواجهة الضيف بنفسه، إذ كان المقلب من قبل مجموعة من الخدع المتواصلة لا يُعرف أن رامز وراءها سوى في النهاية.

يرى الدكتور هاشم بحري، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن ذلك قد يصيب الضيف بالقلق والخوف خلال التصوير إذا كان لا يعرف مُسبقًا بالمقلب، لكنه يتابع "لا أظن أن البالغين عرضة لأخطار نفسية كبيرة نتيجة مشاهدته".

ويستطرد رئيس قسم الطب النفسي بجامعة الأزهر لبي بي سي أن الخطورة تكمن في مشاهدة الأطفال لأنهم يتخذون ما يشاهدونه قدوة للتقليد، وقد يكسبهم "سلوك عدواني تجاه الآخرين"، مطالبًا بتحديد سن للمشاهدة.

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إشكالية قانونية

يقول المحامي المصري، تامر عبد الوهاب، إن اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتضمن أن يحافظ على الذوق العام لكنه لفظ "مطاط" ليس له تعريف محدد، ويستطيع أن يمنع بث أي برنامج بخطاب صادر عن المجلس.

ويضيف عبد الوهاب لبي بي سي: "الإشكالية هنا أن البرنامج مملوك لشركة غير مصرية ويُنتج في دبي ويعرض على 5 محطات فضائية مختلفة، منها واحدة فقط موجهة للجمهور المصري، بالإضافة إلى منصتين للمشاهدة على الإنترنت" لكنه يتابع: "يجوز للمجلس أن يمنع بث قنوات موجهة من الخارج كما فعل من قبل مع وسائل إعلام".

وعن الدعاوى القضائية يشرح عبد الوهاب أن الأمر سيخضع لسلطات تقديرية من وكيل النيابة الذي سينظر بدوره في الأمر، "لأنه لا يوجد نص واضح يدين مثل هذه الممارسات".

ويضيف "لا أظن أن هناك جرائم ارتكبت لأن البرنامج يقع في فئة التمثيل وبموافقة جميع الأطراف".

وقدم رامز جلال عشرة مواسم من برامج المقالب، حظيت بمشاهدات واسعة في مصر وعدد من الدول العربية.

وفي 2014 هاجمت الممثلة المصرية آثار الحكيم البرنامج، التي كانت ضيفة رامز جلال في موسم "رامز قرش البحر"، وقالت إن المقلب عرض على الشاشات دون موافتها، لكن صانعوا البرنامج نفوا ذلك.

وكثيرًا ما أثار رامز جلال الجدل ببرامج المقالب التي قدمها، حيث أقيمت دعاوى قضائية ضده وهوجم في منصات إعلامية مصرية مختلفة، لكن تبدو الانتقادات هذه المرة أكثر ضراوة من ذي قبل.