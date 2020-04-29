إنقاذ امرأة نيجيرية عرضت للبيع في لبنان على فيسبوك

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أنقذ لبنان امرأة نيجيرية عرضت للبيع على موقع فيسبوك في لبنان، بعد أيام من القبض على رجل يشتبه بضلوعه في إعلان البيع.

وأدى الإعلان إلى غضب شديد في نيجيريا.

وقالت رئيسة مفوضية شؤون المغتربين النيجيريين، أبيكي دابيري إيريوا، لبي بي سي إن المرأة التي تبلغ الـ30 من عمرها توجد الآن في السفارة النيجيرية في بيروت وهي آمنة، بعد أن أنقذتها السلطات.

ولم تقدم رئيسة المفوضية أي تفاصيل بشأن الطريقة التي أنقذت بها المرأة، لكنها قالت إن حالة الإغلاق التي فرضتها السلطات في لبنان لمكافحة فيروس كورونا ساعدت في تقفي أثرها.

وقبض على رجل في الأسبوع الماضي لعرضه – كما قيل – عاملة منزلية للبيع مقابل 1000 دولار، على فيسبوك.

وتداول الناس صورة الإعلان بعد نشره على الإنترنت.

ووضعت في الإعلان صورة جواز سفر المرأة النيجيرية، مما سبب تنديدا واسع النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول الأمم المتحدة إن آلاف النساء والفتيات من نيجيريا ومن بلدان إفريقية أخرى، يتاجر بهن كل عام، عن طريق وعدهن بأعمال زائفة في أوروبا وآسيا، وينتهي بهن الأمر إما إلى العمل خادمات في المنازل، وإما إلى إجبارهن على الدعارة.

وكانت بي بي سي العربية قد أجرت في العام الماضي تحقيقا وثائقيا سريا في الكويت، وجدت فيه أن عاملات المنازل هناك يبعن ويشترين بطريقة غير مشروعة على الإنترنت، في سوق سوداء مزدهرة.