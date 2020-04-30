مصدر الصورة EPA Image caption داهمت الشرطة الألمانية عدة مواقع

حظرت ألمانيا جماعة حزب الله الإسلامية اللبنانية وصنفتها "منظمة إرهابية".

وشنت الشرطة الألمانية صباح الخميس عدة مداهمات لاعتقال من يشتبه بأنهم أعضاء في الجماعة، التي تدعمها إيران.

وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية قرار الحظر عبر موقع تويتر، قائلا إن اتخاذ تحرك مازال أمرا ممكنا حتى في أوقات الأزمات، وذلك في إشارة إلى أزمة وباء فيروس كورونا.

وتقدر وكالات استخبارات أن هناك أكثر من ألف شخص مرتبطين بحزب الله في ألمانيا.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد حثتا ألمانيا في السابق على حظر الجماعة.