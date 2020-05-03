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قررت السلطات في السعودية عزْل منطقة صناعية في مدينة الدمام، شرقي المملكة، في محاولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا.

وابتداءً من الأحد، يصبح من الممنوع دخولُ المدينة الصناعية الثانية بالدمام والخروج منها حتى إشعار آخر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية، نقلا عن مصدر بوزارة الداخلية.

وسوف يُستثنى من هذه الإجراءات عمليات الشحن ونقل البضائع.

كما ستعمل "المصانع الحيوية" بالمدينة الصناعية الثانية بثلث طاقتها، بحسب المسؤول.

وتطبق دول خليجية إجراءات إغلاق في مناطق تغصّ بعمالة رخيصة أغلبيتها من الأجانب.

في غضون ذلك، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة على استعداد لاتخاذ تدابير مؤلمة في التعامل مع التوابع الاقتصادية للوباء.

وأوضح الجدعان أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا"، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية تبحث تأجيل مشاريع ضخمة، في محاولة لتقليل الإنفاق.

ويقول مراقبون إن من شأن مثل هذه التدابير التأثير سلبا على وتيرة ومستوى الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

وسجلت السعودية 25459 حالة إصابة و176 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.