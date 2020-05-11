السودان يرسل تعزيزات عسكرية إلى جنوب دارفور بعد مواجهات دامية

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أرسل السودان 300 مركبة عسكرية مقاتلة إلى ولاية جنوب دارفور بعد حدوث اشتباكات عرقية قتل فيها عشرات الأفراد، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ويقود التعزيزات العسكرية، نائب قائد قوات الدعم السريع، اللواء عبد الرحيم حمدان دقلو.

وقال دقلو إن القوات تمكنت من استعادة أكثر من عشرة آلاف رأس من الماشية التي سرقت خلال الاشتباكات.

وجاء نشر القوات عقب أمر رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قوات الأمن باستعادة القانون والنظام في أجزاء من البلاد شهدت اشتباكات قبلية.

وكان قتال قد اندلع هناك بين عرب الرزيقات وأفارقة الفلاتة بسبب خلاف على الماشية.

وأجبرت المواجهات الدامية المئات على ترك منازلهم.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" بأن "البرهان أصدر بياناً تناول فيه الأحداث القبلية المؤسفة التي وقعت في مناطق متفرقة من البلاد في الأيام القليلة الماضية، وأوضح أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب من الجميع التحلي بروح الوطنية".

وأضافت الوكالة أن رئيس المجلس، أمر القوات النظامية جميعا بالتصدي لكل من يريد أن يعبث بأمن المواطن والمحافظة عليه بما كفل لها القانون من صلاحيات بلا تردد أو تهاون".

ونقلت صحيفة الانتباهة الخاصة على موقعها على الإنترنت عن اللواء دقلو قوله إن القوات لن تترك المنطقة حتى تنزع أسلحة القبائل المتحاربة.

ويأتي ذلك بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 79 آخرين بجروح في اشتباكات بين قبائل النوبة وبني عامر في ولاية كسلا شرقي السودان.

وتمثل تلك الاشتباكات في دارفور وأجزاء أخرى من البلاد تحديا كبيرا للحكومة الانتقالية التي تعاني من أزمة اقتصادية، وتجاهد حاليا لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وشهدت منطقة دارفور الواقعة غربي السودان صراعا استمر على مدى السنوات الـ17 الماضية.