العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل ميتا داخل شقته

مصدر الصورة MVS.GOV.UA Image caption كان الدبلوماسي الصيني مقيما في شقة بضاحية شمال تل أبيب.

عُثر على السفير الصيني لدى إسرائيل دو وي ميتا داخل شقته شمال تل أبيب، بحسب ما ذكره مسؤول إسرائيلي لبي بي سي.

وأوضح المسؤول أن الشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا بشأن ذلك، لكن المؤشرات الأولية لا تثير أي شكوك.

وعُين وي (57 عاما) سفيرا لدى إسرائيل في فبراير/ شباط الماضي، بعد خدمته ضمن البعثة الدبلوماسية الصينية في أوكرانيا.

وكان السفير الصيني متزوجا ولديه ولد، لكن لا يعتقد أن أسرته كانت معه في إسرائيل وقت الوفاة.

وكان الدبلوماسي الصيني مقيما في شقة بضاحية شمال تل أبيب.

وقال متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية لوكالة أنباء رويترز: "في إطار الإجراءات الاعتيادية، توجد وحدات الشرطة في مسرح الحادث".

وذكرت قناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر طبية، أن التقارير الأولية تشير إلى أن "الوفاة طبيعية وأنه توفي أثناء النوم".

ونُشرت كلمة للسفير الراحل فور توليه هذا المنصب، على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية، أشاد فيها بالعلاقات "بين ثاني أكبر اقتصادات العالم وإسرائيل".

وانتقدت السفارة الصينية في إسرائيل الجمعة الماضية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي هاجم طريقة تعامل بكين مع فيروس كورونا الوبائي، وذلك أثناء المسؤول الأمريكي لإسرائيل.

ونشرت صحيفة جيروزاليم بوست ردا على لسان السفير الصيني أدان خلاله ما وصفه بأنه "تصريحات سخيفة"، نافيا ممارسة الصين أي تعتيم على الأزمة.