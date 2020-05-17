مصدر الصورة Getty Images Image caption مصر تفرض إجراءات احترازية منذ أواخر مارس/آذار لمواجهة تفشي فيروس كورونا

اتخذت الحكومة المصرية حزمة إجراءات احترازية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا خلال فترة عيد الفطر.

وتتضمن الإجراءات زيادة فترة حظر التجوال اليومي بأربع ساعات وتعطيل المواصلات العامة وغلق المحال التجارية والأماكن العامة.

وأعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي القرارات التي ستطبق من الأحد المقبل حتى الجمعة (29 مايو/أيار الجاري).

وقال مدبولي إنه تقرر تقديم موعد حظر التجول ليبدأ من الساعة الخامسة مساءً بدلا من التاسعة مساء وإيقاف وسائل النقل الجماعي ومنع التجمعات الكبيرة وغلق الأماكن العامة وجميع المحال التجارية والمتاجر والمطاعم والشواطئ والحدائق العامة والخدمات الترفيهية من الأحد المقبل إلى نهاية الأسبوع.

وذكر رئيس الوزراء المصري أن صلاة العيد لن تقام بشكلها الجماعي المعتاد وإنما ستنقل تليفزيونيا وإذاعيا من مسجد واحد، وذلك بعدما أجاز الأزهر أداء الصلاة في البيوت.

وبدءا من 30 مايو/أيار، ستعود الإجراءات إلى ما كانت عليه قبل أسبوع العيد على أن يكون حظر التجول الليلي من الخامسة صباحا حتى الثامنة مساء، بحسب مدبولي.

وأوضح أن الحكومة تستهدف الوصول لحالة تعايش مع الفيروس، مؤكدا على أن هناك قرارات بالعودة التدريجية إلى العمل والأنشطة الترفيهية ودراسة عودة النشاط الديني بدء من منتصف يونيو/ حزيران المقبل، مع اتخاذ ضوابط وقائية صارمة.

وأوضح رئيس الوزراء أن ارتداء الكمامة سيصبح اجبارياً في الأماكن العامة والمواصلات العامة ومترو الأنفاق، وسوف تعلن الحكومة عن عقوبات لمن لا يرتديها.

وأشار إلى الكمامة قد تكون من القماش يعاد استخدامها وليست كمامة طبية.

وتفرض الحكومة المصرية إجراءات احترازية وقيودا على حركة المواطنين منذ أواخر مارس/آذار الماضي بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا.