مصدر الصورة Getty Images Image caption توجهت فرق الإسعاف وعناصر من الجيش الباكستاني للمشاركة في عمليات الإنقاذ

تحطّمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية في مدينة كراتشي، جنوب البلاد، بحسب مسؤولين عن الملاحة الجويّة، بعد أيام من سماح البلاد باستئناف الرحلات الجوية التجارية.

وكانت الطائرة اقلعت من مطار مدينة لاهور، شمال البلاد، متوجهة إلى مطار جناح، أحد أكثر مطارات البلاد اكتظاظاً بالمسافرين في باكستان. وكانت على وشك الهبوط، حين تحطّمت بالقرب من حي "مودل كولوني"، أحد أحياء مدينة كراتشي، على بعد نحو ثلاثة كيلومترات شمال شرق المطار.

وانتشرت على مواقع التواصل صور لسحب دخان ترتفع من مكان الحادث، في حين هرعت فرق الإسعاف إلى المكان، حيث تضرر بعض البيوت جراء حادث التحطّم.

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو تحطم طائرة ركاب باكستانية على متنها أكثر من مئة شخص

وقال الناطق باسم سلطات الملاحة الجويّة الباكستانية عبد الستار كوكار إنّهم يحاولون التأكد من عدد الركاب على متن الطائرة، ويُعتقد أنّهم 99 مسافراً وثمانية من أفراد الطاقم، بحسب تقديرات مبدئية.

وأعلن الجيش الباكستاني أنّ عناصر من قوة التدخل السريع وصلت إلى مكان الحادث، للمساعدة في جهود الإنقاذ.

مصدر الصورة Reuters Image caption سيارات الإسعاف والإطفاء في الحيّ السكني حيث تحطمت الطائرة

ولباكستان سجلّ غير مستقرّ في سلامة الطيران، ويشمل تحطّم عدد من الطائرات.

في عام 2010، تحطّمت طائرة تابعة لشركة إيربلو الخاصة، بالقرب من العاصمة إسلام أباد، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 152، وكانت أسوأ كارثة جوية في تاريخ البلاد.

في عام 2012، تحطمت طائرة بوينغ 737-200 تديرها شركة "بهوجا اير" الباكستانية، بسبب سوء الأحوال الجوية، عند محاولتها الهبوط في مدينة روالبندي (شمال شرق البلاد)، ما أدى إلى مقتل 121 راكباً، وطاقمها المكون من ستّة أشخاص.

مصدر الصورة @ShahabNafees Image caption الطائرة التابعة للخطوط الجوية الباكستانية تحطمت قرب مطار جناح

في عام 2016، اشتعلت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية خلال رحلة من منطقة في أقصى الشمال إلى اسلام أباد، ما أدى إلى مقتل 47 شخصاً.