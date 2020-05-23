مصدر الصورة Getty Images Image caption تسعى خديجة جنكيز جاهدة لوقف صفقة الاستحواذ

قالت خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إنه "ليس لأحد الحق في العفو عن قتلته"، وذلك بعد إعلان نجل خاشقجي العفو عن قتلته.

ودونت خديجة جنكيز، المواطنة التركية، تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قالت فيها: "جريمة القتل البشعة لا تسقط بالتقادم".

وقُتل خاشقجي، الصحفي السعودي المعارض، داخل القنصلية السعودية في أسطنبول في تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وقال مسؤولون سعوديون إن الحادث عن جاء في إطار "عملية نفذها مارقون" ولم تصدر بها أوامر من الحكومة، وهي الرواية التي تحيط بها الشكوك على المستوى الدولي.

وكان الصحفي السعودي المعارض يكتب في صحيفة واشنطن بوست ويقيم في الولايات المتحدة قبل مقتله.

وبعد تقديم روايات مختلفة من قبل السلطات السعودية لمقتل جمال خاشقجي، اعترفت السعودية بأنه قُتل في "عملية فاشلة استهدفت إعادته للبلاد".

مصدر الصورة AFP Image caption قالت صحيفة واشنطن بوست إن أبناء خاشقجي حصلوا على منازل ومعاشات بعد مقتل الصحفي السعودي

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالإعدام على خمسة متهمين لم تعلن أسمائهم لضلوعهم في قتل خاشقجي، وذلك في إطار محاكمة سرية في الرياض.

ووصفت أنياس كالامارد، مقررة الأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في قضايا القتل خارج نطاق القانون، المحكمة السعودية بأنها "مناقضة للعدالة" ودعت لتحقيق مستقل.

ماذا قالت خطيبة خاشقجي؟

قال خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي، في تغريدة نشرتها الجمعة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "جمال خاشقجي أصبح رمزا دوليا أكبر من أي أحد منا، شخص نال إعجاب وحب الجميع".

وأضافت: "قُتل (خاشقجي) داخل قنصلية بلاده أثناء استخراج وثائق للانتهاء من إجراءات زواجنا. وقدم القتلة من السعودية مع سبق الإصرار والترصد لإغرائه والإيقاع به وقتله".

ماذا قال صلاح ابن جمال خاشقجي؟

نشر بيان يوم الجمعة على حساب على موقع تويتر يخص صلاح خاشقجي، أحد أبناء الصحفي الراحل.

وكتب صلاح، الذي يعيش في جدة: "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابه ' وَجزاءُ سيّئة سيئةٌ مثلُهَا فَمن عَفَا وأصْلَحَ فأَجره على اللَّه إِنَّه لَا يُحبُّ الظَّالمين' ".

وأضاف: "لذا نعلن - نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي - أننا عفونا عن من قتل والدنا - رحمه الله - لوجه الله تعالى".

ووفقا للشريعة الإسلامية، يمكن أن تخفف عقوبة الإعدام في حال العفو من قبل عائلة الضحية، لكن ليس من الواضح ما إذا كان الأمر ينطبق ذاته على هذه القضية.

وكان صلاح قد أصدر بيانا عبر فيه عن ثقته في التحقيق السعودي وعن دعمه لمساره أيضا.

كما سبق أن انتقد من وصفهم بـ "خصوم وأعداء" السعودية الذين حاولوا - كما قال - استغلال وفاة والده للنيل من قيادة البلد.

ونقلت واشطن بوست العام الماضي أن أبناء خاشقجي قد استلموا بيوتا ورواتب شهرية كتعويض عن مقتل والدهم.

لكن صلاح، الابن الأكبر للصحفي، كان الوحيد الذي قرر البقاء للعيش في السعودية، وفقا للصحيفة.

مصدر الصورة AFP Image caption كان خاشقجي يقيم في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة قبل مقتله

ماذا حدث لجمال خاشقجي؟

اختار الصحفي أن يعيش في منفاه في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2017، وفي الثاني من أكتوبر/تشرين الأول من عام 2018 ذهب إلى قنصلية بلاده في إسطنبول ليحصل على وثائق تمكنه من الزواج بخطيبته خديجة جنكيز.

ويعتقد محققون أنه قًتل وقطعت أوصاله بينما كانت خديجة تنتظره خارج القنصلية، ولكن لم يعثر حتى الآن على بقايا جثته.

وفي البداية، زعم مسؤولون سعوديون أنه كان قد غادر المبنى حيا، وتغيرت روايتهم لما حدث عدة مرات طوال الأسابيع التي أعقبت اختفائه.

وروّعت تفاصيل مقتل خاشقجي الشنيعة العالم، وقالت الأمم المتحدة في إحدى تقاريرها إن هناك دليلا موثوقا يؤكد أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ومسؤولين سعوديين آخرين رفيعي المستوى، مسؤولون بشكل فردي عن الجريمة.

وأنكر ولي العهد تورطه بالجريمة، لكنه قال إنه "يتحمل كامل المسؤولية باعتباره زعيما في السعودية، خاصة وأن (الجريمة) كانت قد ارتكبت من قبل أفراد يعملون لصالح الحكومة السعودية".