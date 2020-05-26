سعد الجبري: الأكاديمي الذي طارد القاعدة وتحوّل إلى مطارد

مصدر الصورة BANDAR AL-GALOUD Image caption يحمل سعد الجبري دكتوراه في الذكاء الصناعي

قال نجل اللواء السابق في الداخلية السعودية، سعد الجبري، إن اثنين من أشقائه في السعودية قد أصبحا رهينتين، والفدية المطلوبة لإطلاق سراحهما هو عودة والده إلى السعودية.

لم يكن سعد الجبري ضابط أمن أو عسكرباً من حيث التعليم أو التأهيل، فقد درس في جامعة أدنبرة هندسة الكمبيوتر تخصص ذكاء صناعي وحصل على شهادة الدكتوراه منها قبل أن يلتحق بوزارة الداخلية.

وظل فيها لمدة أربعة عقود حيث ارتقى السلم الوظيفي ليتم منحه رتبة لواء وكان اليد اليمنى لوزير الداخلية وولي العهد السابق محمد بن نايف الذي يقبع حاليا في السجن.

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خبير الذكاء الصناعي

وصفه مدير مكتب صحيفة نيويورك تايمز في بيروت بن هوبارد بأنه كان من أهم ضباط المخابرات في السعودية وخبير في مجال الذكاء الصناعي ولعب دورا محوريا في معركة المملكة ضد تنظيم القاعدة والتنسيق الامني مع اجهزة المخابرات الغربية.

وحسب مسؤولين أمريكيين لعب الجبري دورا أساسيا في العديد من الملفات الأمنية الحساسة في المنطقة من بينها محاربة القاعدة وحماية منشآت النفط السعودية وكان على تواصل مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية حول العراق وسوريا وإيران واليمن.

وعاش جبري بعيداً عن الأضواء في كندا منذ أن انتقل إليها في عام 2017 ملتزما الصمت، لكن بعد إعتقال ابنه وابنته مؤخراً كسر صمته وتحدث إلى الإعلام حول محنته.

ويقول نجله الدكتور خالد الذي يعيش أيضا في كندا إن والده يعيش في خوف ويخشى على حياته حيث يتعرض لضغوط متزايدة من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعودة الى السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JabriMD كل عام وأنتم بخير ❤️



كل عام وسارة وعمر بخير ❤️

رابع عيد فطر بدونهم. هذه المرة بلا رسالة ولا اتصال.



اللهم ردهم إلينا سالمين واحفظهم أينما كانوا. — Dr. Khalid Aljabri | خالد الجبري (@JabriMD) ٢٣ مايو ٢٠٢٠

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تصعيد الضغوط

دخلت حملة الضغوط على الجبري مرحلة جديدة بعد اعتقال ابنه عمر وابنته سارة وشقيقه عبد الرحمن في شهر مارس/ آذار الماضي وانقطع الاتصال بهم منذ لك الوقت.

ونقل هوبارد عن خالد ومسؤولين أمريكيين سابقين كانوا على صلة بالجبري من خلال العمل أن محمد بن سلمان يضغط على سعد الجبري للعودة إلى السعودية بسبب خوفه من وجود شخص مثله يحمل كمية هائلة من الأسرار والمعلومات خارج قبضته.

ويوضح السفير الامريكي السابق في اليمن جيرالد فيرستين والذي كان على إتصال مع الجبري بحكم عمله، أن بن سلمان يشعر بالقلق من وجود أي شخص بعيدا عن سيطرته. ويضيف أن جبري كان يتولى الكثير من الملفات الحساسة خلال عمله في الأمن السعودي لعقود ويملك الكثير من المعلومات بما في ذلك معلومات عن محمد بن سلمان.

وامتدح فيرستين الجبري قائلاً : "إنه شخص جيد بلا شك. وأظن أن كل من تعامل معه خرج بنفس الانطباع، كان ذكيا، جاداً، يعمل بجد وشريكاً جيدا للولايات المتحدة".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤول السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكة والمسؤول حاليا في معهد بروكيينغز بروس ريدل قوله أن امتلاك وزارة الداخلية السعودية جهازاً ضخماً للرقابة الأمنية جعلها مستودع الأسرار في السعودية بما في ذلك أسرار أفراد الأسرة المالكة والفساد والجريمة وأضاف "إن ملفاتها تحتوي على معلومات عن كل التصرفات غير اللائقة، ابتداءا بالأعمال الإجرامية انتهاءا بأعمال في غاية الإحراج".

مصدر الصورة Getty Images Image caption كان الجبري في الخارج عندما جرت الاطاحة بمحمد بن نايف عام 2017

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ضحية صراعات

ذهب سعد الجبري ضحية الصراع داخل العائلة الحاكمة في السعودية. فقد كان اليد اليمني لرجل السعودية القوي ووزير الداخلية لفترة طويلة الأمير محمد بن نايف الذي نجح بمساعدة عناصر جديدة ومتعلمة من أمثال الجبري في الحاق الهزيمة بالقاعدة في السعودية.

وقبل أن يطيح محمد بن سلمان بأبن عمه وولي العهد محمد نايف عام 2017 ويضعه قيد الاعتقال المنزلي، كان قد أضعف موقعه عبر الاطاحة بالمقربين منه في الداخلية وعلى رأسهم سعد الجبري الذي كان يحتل منصب وزير دولة وعضو مجلس الشؤون الامنية والسياسية.

وقالت بعض التقارير الاعلامية إن الصدام بين الجبري ومحمد بن سلمان بدأ مع وفاة الملك عبد الله وتولي الملك سلمان العرش عام 2015. فما لبث أن أطلق محمد بن سلمان الذي كان يحتل منصب وزير الدفاع الحرب على اليمن تحت اسم "عاصفة الحزم".

عارض الجبري تورط السعودية في حرب اليمن لأنه كان يرى أنها مكلفة وغير مضمونة النتائج وهو الموقف الذي اثبتت الأيام صحته.

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رهائن

بعد أن أصبح محمد بن نايف وليا للعهد عام 2015 نشب صراع على من يسيطر على وزارة الداخلية التي كانت بعهدة بن نايف لفترة طويلة. كان طرفا الصراع في الداخلية الجبري واللواء عبد العزيز الهويريني، المقرب من محمد بن سلمان وكانت نتيجة الصراع محسومة سلفا لصالح جناح بن سلمان اذا تم تكليف الهويريني برئاسة جهاز امن الدولة في السعودية عام 2017 بأمر ملكي.

وحسب صحيفة واشنطن بوست جاءت اقالة الجبري بعد لقائه بمدير المخابرات المركزية الامريكية حينذاك جون برينان في واشنطن دون معرفة محمد بن سلمان. وفوجئ الجبري ورئيسه السابق أواخر عام 2015 بإعلان التلفزيون السعودي خبر إقالته من وظيفته.

وبعد عودته صدر قرار باقالته عبر مرسوم ملكي وبعدها سافر مع معظم افراد اسرته عبر المانيا الى الولايات المتحدة.

بعد الإطاحة بنايف وحجز أرصدته ووضعه رهن الاقامة الجبرية عام 2017 خشي الجبري أن يلقى نفس المصير ففضل البقاء في الخارج ولم يعد الى السعودية أبداً.

ونقلت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان لها في 24 مايو/ أيار 2020 عن مصدر مطلع قوله: "سعد الجبري غادر المملكة في 2017، قبل عزل محمد بن نايف وتنصيب محمد بن سلمان وليا للعهد مكانه في 21 يونيو/حزيران 2017. وقت خلع محمد بن نايف، كان اثنان فقط من أبناء الجبري، عمر وسارة، عمرهما 18 و17 عاما آنذاك، في البلاد. حاول كلاهما الفرار من البلاد يومها، لكن أوقفهما المسؤولون في المطار وأخبروهما بأنهما ممنوعان من السفر إلى الخارج".

سارع محمد بن سلمان الى منع عمر وسارة من السفر إلى الخارج بعد ساعات من الاطاحة بنايف كما تم تجميد حساباتهما المصرفية وتم استدعائهما من الاجهزة الامنية التي طلبت منهما ان يطلبا من والدهما العودة الى البلاد حسب ما نقلت نيويورك تايمز عن شقيقهما خالد الذي صرح قائلاً: " إنهما رهينتان والفدية المطلوبة عودة والدي الى السعودية. إن محمد بن سلمان يسعى اكمال فرض سيطرته المطلقة ويرى أن وجود والدي خارج سيطرته أكبر عائق لذلك".