مصدر الصورة Getty Images

بدأ في السعودية اليوم سريان تخفيف حظر التجوال الكامل، الذي فرضته السلطات خلال عطلة عيد الفطر، ضمن إجراءات الإغلاق الرامية لمواجهة وباء كورونا.

وبدأ حظر التجوال اليوم من الساعة الثالثة عصرا ويستمر حتى السادسة صباحا، وذلك لمدة ثلاثة أيام حتى نهاية يوم السبت المقبل، وذلك في جميع مناطق المملكة فيما عدا مدينة مكة المكرمة التي يبقى فيها حظر التجوال الكامل.

كما تم السماح بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة بالسيارات الخاصة، أثناء فترة السماح بالتجول.

وأعلنت السعودية، التي يوجد بها أكبر عدد من الإصابات بالمنطقة، أنها سترفع قيود الإغلاق على ثلاث مراحل، حتى إنهاء حظر التجول بالكامل، اعتبارا من 21 يونيو/حزيران باستثناء مدينة مكة المكرمة.

أما المرحلة الثانية، فتبدأ من يوم الأحد 31 من مايو/ أيار، وحتى نهاية يوم السبت 20 من يونيو/ حزيران المقبل.

وتشمل تلك المرحلة تخفيف حظر التجول، ليبدأ من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا، في جميع مناطق المملكة ما عدا مدينة مكة المكرمة.

كما تشمل أيضا السماح بإقامة صلوات الجمعة والجماعة في جميع مساجد المملكة، ما عدا مدينة مكة المكرمة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكذلك استمرار إقامة صلوات الجمعة والجماعة في المسجد الحرام، وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها حاليا.

كما تشمل المرحلة الثانية من التخفيف أيضا عودة الموظفين لأعمالهم، في الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وعودة الرحلات الجوية الداخلية وفق الضوابط المطلوبة.

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس، عن تسجيل 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت 16 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يصبح إجمالي المصابين بمرض كوفيد 19 في المملكة 80185 حالة، وإجمالي الوفيات 441 وفاة.

تضاعف عدد المصابين في الخليج

وكانت وكالة رويترز للأنباء قد أجرت إحصاء لعدد المصابين بالوباء في دول الخليج العربية الست (السعودية، الكويت، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان)، وذكرت أن عدد حالات الإصابة بالوباء في تلك الدول قد قفز إلى الضعف خلال أكثر من أسبوعين، ليتجاوز 200 ألف حالة أمس الأربعاء، الموافق السابع والعشرين من مايو/ أيار.

يأتي ذلك مع اتجاه أكبر اقتصادين بالمنطقة (السعودية والإمارات) إلى استئناف النشاط الاقتصادي.

وكانت حالات الإصابة في تلك الدول قد تجاوزت حاجز 100 ألف حالة، في 11 من مايو/أيار، وفقا لرويترز.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس تسجيل 1967 إصابة جديدة بالوباء خلال اليوم الأخير، وذلك في أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس تشهده البلاد (مقابل 1740 إصابة أمس).

وتواصل قطر فرض قيود وإجراءات احترازية مشددة، مع توعد المخالفين لقواعد ارتداء الكمامات بعقوبات قاسية.

وفي دولة الكويت أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 845 إصابة جديدة بوباء كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24112 حالة، كما سجلت 10 حالات وفاة ليصبح مجموع الوفيات 185 حالة.

وفي الإمارات، ذكرت وزارة الصحة في بيان لها أنه تم تسجيل 563 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 32532 حالة، كما سجلت 3 حالات وفاة ليبلغ الإجمالي 258 وفاة.

السيسي يحذر من التشكيك في جهود الدولة

مصدر الصورة Getty Images

وفي مصر، حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، من محاولات من سماهم "أعداء الوطن من المتربصين التشكيك فيما تقوم الدولة به من جهد" لمكافحة وباء كورونا.

ودعا السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، المصريين إلى "التكاتف والتضامن لعبور هذه المحنة بسلام".

وسجلت مصر أمس الأربعاء أعلى معدل يومي للإصابات بلغ 910 حالة، فضلا عن 19 حالة وفاة.

وبذلك يقترب إجمالي المصابين في مصر من 20 ألفا (19666) فضلا عن 816 حالة وفاة.

الصلاة في المسجد الأقصى

وفي فلسطين، طالب مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في بيان، المصلين بضرورة الالتزام بالقواعد والتدابير الاحترازية بالتزامن مع إعادة فتح المسجد الأقصى للصلاة، بداية من فجر يوم الأحد المقبل، الموافق 31 مايو/أيار.

ودعا المجلس المصلين الذين يعتزمون التوجه للصلاة في المسجد الأقصى إلى الالتزام بارتداء الكمامات، وإحضار سجادات الصلاة، والخضوع لفحص الحرارة أثناء الدخول للمسجد.

وفي تونس، سُجلت اليوم الخميس 17 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 1068 حالة، وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها أنها لم تسجل وفيات جديدة ليستقر العدد عند 48 حالة وفاة.

وكانت الجزائر قد أعلنت، الأربعاء، عن تسجيل 6 وفيات و160 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8857 حالة، والوفيات إلى 623.