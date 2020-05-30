السودان يستدعي القائم بالأعمال الإثيوبي بسبب "توغل ميليشيات" عبر الحدود

مصدر الصورة Reuters Image caption (أرشيف) السودان قال إن مسلحي الميليشيات الإثيوبية عبروا الحدود، وهو ما أسفر عن مقتل جندي سوداني وطفل.

استدعت وزارة الخارجية السودانية القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على ما وصفته بأنه "توغل لميليشيات مسنودة من الجيش الإثيوبي" عبر الحدود.

ويقول السودان إن مسلحي الميليشيات الإثيوبية عبروا الحدود واعتدوا على مواطنين وقوات عسكرية، وهو ما أسفر عن مقتل جندي سوداني وطفل.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، فإن هجوما استهدف الخميس معسكرا في مدينة القضارف شرقي السودان.

وقال التصريح السوداني إن ذلك أدى إلى اشتباكات وإلى مقتل وإصابة عدد من عناصر الجيش السوداني والمدنيين.

ولم يصدر تصريح من الجانب الإثيوبي عن الأمر.

وتستخدم جماعات إثيوبية المناطق الزراعية على الجانب السوداني للحدود منذ عقود. وغضت حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير الطرف عن الأمر، ولكن الحكومة الحالية تحاول طرد هذه الجماعات.

ودارت محادثات بين الدولتين لترسيم الحدود.

وتأثرت العلاقات بين الدولتين نظرا لإنشاء سد النهضة الإثيوبي. وتقول مصر والسودان إن سد النهضة سيحد بشكل كبير من إمدادات المياه للبلدين.