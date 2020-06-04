مصدر الصورة Getty Images Image caption شهدت ليبيا أحداث عنف منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي

أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المدعومة من الأمم المتحدة، سيطرتها الكاملة على العاصمة طرابلس بعد استعادة السيطرة على مطار العاصمة.

وكانت قوات القائد العسكري خليفة حفتر تحاصر المطار منذ إبريل/ نيسان عام 2019، لكن الدعم المتزايد من تركيا ساعد قوات الحكومة على دحر قوات حفتر.

ويجري الآن محاولات حثيثة لإعادة بدء المحادثات بين طرفي النزاع بشأن وقف دائم لإطلاق النار.

وتعتبر استعادة مطار طرابلس، الذي كان خارج الخدمة منذ فترة، انتصارا رمزيا قويا للحكومة الليبية ، حسب ما قال خبير الشؤون العربية في بي بي سي سباستيان اشر.

ويحظى حفتر بدعم كل من روسيا، والإمارات العربية، ومصر. أما حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها السراج فتؤيدها تركيا وقطر.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في 2011، وأصبح شرقها تحت سيطرة قوات حفتر، وغربها في أيدي مجموعات مسلحة تساند حكومة الوفاق الوطني.

ولم ينجح الهجوم الذي شنته قوات حفتر للسيطرة على طرابلس في تحقيق الغرض منه لكنه تسبب في مقتل المئات وتشريد نحو 200 ألف شخص.