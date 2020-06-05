مصدر الصورة Reuters Image caption قوات حكومة الوفاق استعادت السيطرة على مطار العاصمة طرابلس قبل يوم من السيطرة على ترهونة

في تقدم مهم جدا، سيطرت قوات الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في ليبيا على مدينة ترهونة، غربي البلد.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان حكومة الوفاق الوطني فرض السيطرة الكاملة على طرابلس، وذلك بعد استعادة السيطرة على مطار العاصمة، بدعم من تركيا.

وتعد ترهونة آخر معاقل القائد العسكري خليفة حفتر في غربي البلاد.

فقد كانت المدينة بمثابة منصة انطلاق لقواته في محاولتها، التي باءت بالفشل، للسيطرة على طرابلس القريبة وإخضاع باقي أنحاء البلاد لسيطرته.

وعلى الرغم من تلقيه الدعم من روسيا والإمارات ومصر ودول أخرى، عانى حفتر سلسلة من الهزائم في الأسابيع الماضية.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في 2011، وأصبح شرقها تحت سيطرة قوات حفتر، وغربها في أيدي مجموعات مسلحة تساند حكومة الوفاق الوطني.

ولم ينجح الهجوم الذي شنته قوات حفتر للسيطرة على طرابلس في تحقيق الغرض منه لكنه تسبب في مقتل المئات وتشريد نحو 200 ألف شخص.

وكانت تقارير مسربة للأمم المتحدة عن ليبيا في بداية شهر مايو/ أيار قد تحدثت عن وجود مئات المرتزقة من جماعة روسية تدعى "مجموعة فاغنر" بقيادة يفغيني بريغوجين، الذي تربطه صلة وطيدة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.