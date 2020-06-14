مصدر الصورة Getty Images Image caption البنك المركزي في اليمن أعلن أنه طبع النقود في روسيا واعترضها مسلحو المجلس الانتقالي أثناء نقلها إلى عدن

استولى انفصاليون جنوبيون في اليمن على موكب حاويات تحمل أوراقا مالية قيمتها نحو 250 مليون دولار.

وبحسب البنك المركزى فى اليمن فإن هذه الأموال كانت فى طريقها إلى البنك في عدن عندما اعترضها "اللصوص".

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أعلن الإدارة الذاتية لبعض مناطق جنوب البلاد ومن بينها عدن في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال البنك المركزي اليمني في بيان إن "قوات موالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، استولت على حاويات الأموال عند خروجها من الميناء. وحذر البنك من عواقب خطيرة".

وقال مصدر حكومي إن موكب الحاويات كان ينقل أوراقا نقدية مطبوعة في روسيا لصالح البنك المركزي.

وقال مصدر حكومي آخر إن "المال نقل إلى قاعدة عسكرية" ووصف تلك العملية بـ"القرصنة".

وقال المجلس الانتقالي في بيان إن ”هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة من إجراءات تجفيف منابع الفساد ولتفادي استخدام المال العام في دعم الإرهاب والإضرار بمصالح شعبنا“.

ويتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على السلام بين المجلس الانتقالي والحكومة.

وكانت الحكومة والمجلس الانتقالي وقعا في العام الماضي اتفاقا لإنهاء الصراع على السلطة في الجنوب غير أن الطرفين فشلا في تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.

ويتهم المجلس الانتقالي الحكومة بسوء الإدارة والفساد.

ولم يكشف البنك المركزي عن حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها.

وقد ألحقت الحرب الدمار بالاقتصاد وتسببت في ارتفاع شديد في التضخم في اليمن الذي يعاني مما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمة إنسانية في العالم.