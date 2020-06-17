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أعلنت وزارة الدفاع التركية فجر الأربعاء بدء عملية عسكرية ضد مسلحين أكراد، شمالي العراق.

وقالت الوزارة في تغريدة بموقع تويتر إن "عناصر وحدات الكوماندوز الأبطال موجودون حاليا في منطقة حفتانين".

كما قصفت طائرات حربية تركية أهدافا لمقاتلين أكراد في المنطقة، حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء.

وتستهدف العملية، التي أُطلق عليها اسم "المخلب-النمر"، مسلحي جماعة حزب العمال الكردستاني، التي تتهمها تركيا بالإرهاب.

وقالت وزارة الدفاع التركية: "من أجل تحييد حزب العمال الكردستاني والعناصر الإرهابية الأخرى التي تهدد شعبنا وحدودنا، فإنّ قواتنا الجوية مرفقة بمعدات مكافحة الحرائق والمروحيات وقوات الكوماندوز، وبدعم من طائرات مسلحة وغير مسلحة، تحركت نحو المنطقة بعمليات جوية".

وهذه ثاني عملية من نوعها تشنّها تركيا ضد حزب العمال الكردستاني خلال الأيام القليلة الماضية.

فمنذ أيام فقط أعلنت تركيا عن عملية، أطلق عليها اسم "المخلب-النسر"، ضربت أهدافاً لحزب العمال الكردستاني في مناطق مختلفة بشمال العراق.

وتستهدف تركيا بانتظام مقاتلي حزب العمال الكردستاني، سواء في الجنوب الشرقي الذي تقطنه أغلبية كردية أو شمال العراق، حيث المقر الرئيسي للجماعة. وتأتي الغارتان الأخيرتان وسط ما تقول أنقرة إنه زيادة في هجمات المسلحين على قواعد الجيش التركي.

كما لوحت تركيا في السنوات الأخيرة بشن هجوم بري يستهدف قواعد حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل.

وبدأت الجماعة، التي تصنفها تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كجماعة إرهابية، حملة ضد الدولة التركية في عام 1984. وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي تركز في جنوب شرق تركيا.