عدد غير مسبوق من النواب المثليين في الكنيست الإسرائيلي

مصدر الصورة Reuters Image caption النواب المثليون في إسرائيل يمثلون خمسة أحزاب سياسية

من المنتظر أن يصبح بالكنيست الإسرائيلي عدد غير مسبوق من النواب المثليين بعد بدء العمل بقوانين جديدة سمحت لأعضاء في الحكومة بالتنازل عن مقاعدهم في البرلمان.

ونتيجة لذلك، سيصبح بالكنيست الذي يضم 120 مقعدا، ستة نواب مثليين يمثلون خمسة أحزاب مختلفة.

وشهدت إسرائيل السنة الماضية تعيين أول وزير يصرح بأنه مثلي.

ويحظى المثليون في إسرائيل بحماية قوانين مناهضة التمييز، ويتمتعون بحقوق التبني والميراث المتعلقة بالزواج المثلي، كما سمحت لهم القوانين بالخدمة في الجيش الإسرائيلي منذ عام 1993.

وسيصبح يوري لاهاف-هيرزانو، وهو عضو في حزب أزرق أبيض الذي يرأسه بيني غانتس، سادس عضو في الكنيست يصرح بأنه مثليعندما يؤدي القَسَم في الأسبوع المقبل.

مصدر الصورة KNESSET Image caption يوري لاهاف-هيرزانو ينتمي إلى حزب "أزرق أبيض"

وحصل يوراي لاهاف هيرتزانو، على مقعد أحد الأعضاء الخمسة في الحكومة الذين تقدموا باستقالاتهم من البرلمان، الأربعاء، بموجب قانون جديد يسمح لأعضاء الكنيست الذين يشغلون أيضا مناصب حكومية بالتنازل عن مقاعدهم البرلمانية مقابل البقاء في الحكومة.

وفي السنة الماضية، أصبح أمير أوحنا، من حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، أول وزير مثلي يتولى حقيبة وزارية في الحكومة الإسرائيلية. وهو يشغل حاليا في منصب وزير الأمن العام.