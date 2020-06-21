Image caption سيطر الانفصاليون على منشآت حكومية في عاصمة سقطرى حديبو

عزز الانفصاليون في جنوب اليمن سطوتهم على مناطق عدة كان آخرها السيطرة على اليمنيون سقطرى الاستراتيجية في خطوة من شأنها أن تزيد تعقيد الصراع الذي طال أمده في اليمن.

وتعد سقطرى كبرى جزر الأرخبيل الواقع عند مدخل خليج عدن، وتشتهر بثراء طبيعتها البرية وموقعها الاستراتيجي.

وأعلن انفصاليو "المجلس الانتقالي الجنوبي" السبت إقالة محافظ سقطرى.وفي المقابل، اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الانفصاليين بتنفيذ انقلاب.

ويغرق اليمن في نزاع كبير منذ أن سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

ويدعم التحالف الذي تقوده السعودية إلى جانب الإمارات حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين.

ولكن التحالف تصدّع مع إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية في عدن ومناطق أخرى في الجنوب في خرق لاتفاقية سلام مع الحكومة.

وقد دعمت الامارات في السابق ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي.

واتهم الرئيس هادي المجلس الانتقالي بـ"استخدام أساليب العصابات" بعدما سيطروا على منشآت حكومية في سقطرى.

وقال المحافظ رمزي محروس إن الانفصاليين "هاجموا" عاصمة سقطرى، حديبو.

وقال الانفصاليون لوكالة "فرانس برس" إنهم سيطروا على سقطرى بعد مواجهات محدودة مع القوات الحكومية. وتحدث المسؤول الرفيع في "المجلس"، سالم عبدالله السقطري، عن "تطبيع الحياة" في الأرخبيل.

وحثّت الحكومة التحالف السعودي على إجبار المجلس الجنوبي الانتقالي على استعادة اتفاقية السلام بشأن تقاسم السلطة والتي عقدت العام الماضي.

ولم تعلق المملكة العربية السعودية بعد على هذه الخطوة.

وتُصنّف سقطرى التي تقع على بعد 350 كيلومتراً جنوبي شرقي ساحل اليمن ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونيسكو كما تشتهر بثروتها الطبيعية، من بينها شجرة دم التنين.

ويقع الأرخبيل في ممر شحن رئيسي يربط بين أوروبا وآسيا.

وقد أسفر النزاع اليمني الأوسع عن مقتل عشرات الآلاف الأشخاص وتشريد ملايين آخرين.