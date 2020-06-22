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قررت السعودية إقامة الحج هذا العام "بأعداد محدودة جدا" للراغبين من شتى الجنسيات من الموجودين بالمملكة، وذلك مع استمرار وباء فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وجاء إعلان القرار في بيان أصدرته وزارة الحج والعمرة في السعودية بهذا الصدد.

وأشار البيان إلى "خطورة تفشي العدوى في التجمعات والحشود البشرية، والتنقلات بين دول العالم، وازدياد معدلات الإصابات عالميا".

وبررت الوزارة القرار بالحرص على "إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم".

وعادة ما يجتذب الحج أكثر من مليوني شخص من شتى أنحاء العالم كل عام.

وفي أبريل/ نيسان، طلبت السعودية من المسلمين الذين يعتزمون أداء الشعيرة هذا العام التريث قبل إبرام عقود الرحلات إلى المملكة وسط غياب رؤية واضحة لتطورات انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من يونيو/ حزيران الجاري، قال مسؤول كبير في وزارة الحج والعمرة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن السلطات تدرس إلغاء موسم الحج لأول مرة منذ تأسيس المملكة عام 1932.

وعلى الرغم من هذا، أشار المسؤول أيضا إلى أن السلطات تدرس سيناريوهات أخرى، وستتخذ قرارا في هذا الشأن قريبا.

وكانت عدة دول، بينها ماليزيا وإندونيسيا، قد قررت بالفعل عدم السماح لمواطنيها بالسفر إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وحتى الآن، سجّلت السعودية أكثر من 157 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا، و1267 حالة وفاة جراء الإصابة.