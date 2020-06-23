مصدر الصورة Social Media Image caption نجل هشام سليم "نور" المتحول جنسيا نشر فيديو للتعاطف مع سارة حجازي

رفع محاميان مصريان دعوى قضائية ضد نور هشام سليم، العابر جنسيا، وهو نجل الممثل المصري هشام سليم، واتهماه بمحاولة "نشر المثلية الجنسية" في مصر.

وكان الممثل المصري أول من أعلن عن حالة نجله، وتحوله من فتاة تسمى نورا، كانت تعاني من خلل في الهرمونات، إلى شاب يسمى نور. ولاقى هذا الإعلان تعاطفا شديدا ورد فعل إيجابيا نحو شجاعة هشام وولده.

لكن الموقف تغير تماما بالنسبة للشاب نور، بعد إعلانه على مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفه مع الناشطة المدافعة عن حقوق المثليين سارة حجازي، التي انتحرت في كندا في 14 يونيو/حزيران.

وقال نور إنه حزين على غياب الإنسانية لدى المصريين، الذين استمروا في الهجوم على سارة، مضيفا أن من يتقبله ولم يتقبل سارة حجازي "يعد منافقا".

كما قال نور إنه لم يكن يعاني خللا في الهرمونات ولكنه قرر تغيير جنسه من أنثى إلى ذكر، وأن ما فعله لم يكن تصحيحا بل تحويلا.

ورغم أنه حذف الفيديو إلا أن نور تعرض لهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي ثم انتقل الهجوم إلى دعوى قضائية ضده للنائب العام المصري.

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ويقول نشطاء حقوقيون إن المثليين في مصر يعانون من مناخ قمعي، حيث يتم اعتقال المثليين بشكل دوري واتهامهم بارتكاب الفجور.

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وقال المحامي أشرف فرحات، صاحب الدعوى، إن نور "نشر الفجور ودعا إلى المثلية الجنسية"، بحسب ما جاء في شكواه التي قدمها إلى النيابة يوم الثلاثاء.

بينما قال المحامي أيمن محفوظ، في شكواه إلى النيابة "مازالت الحرب علي ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة، وإن ظهور العديد من أبناء المشاهير للدعوة إلى نشر الرذيلة والفسق بين شبابنا وفتياتنا هي الحرب الفعلية التي تواجه مصر".

وأضاف أن تصريح نور هشام سليم بأن "المثليين لهم حق في الشذوذ لانعدام الاختيار لهم، مبررا دعوته .. بأن الشذوذ هو خلق من الطبيعة لهم، يُعد تجرؤا وإهانة للذات الإلهية التي كرمت الإنسان".

وعلى الرغم من عدم وجود نص قانوني صريح في مصر يجرم المثلية، إلا أن المثليين يتعرضون بشكل دوري لعمليات قمع واعتقالات ويواجهون اتهامات منها "نشر الفجور".

ومع ذلك، فإن العابرين جنسيا يتقبلهم المجتمع المصري بشكل أكبر من المثليين، وهو ما ظهر في قضية هشام سليم ونجله.