مصدر الصورة Reuters Image caption صورة أرشيفية لاحتجاجات في إيران

حذرت الشرطة في مدينة بهبهان، بجنوب غربي إيران، من خروج أي احتجاجات أخرى في الشوارع، وذلك بعد اشتباك متظاهرين مناهضين للحكومة مع قوات الأمن ليل الخميس/ الجمعة.

وأظهرت صور، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المتظاهرين وهم يتعرضون لإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وانتشرت على الإنترنت مقاطع فيديو لمتظاهرين في بهبهان، بمحافظة خوزستان، يرددون شعارات من بينها "لا غزة، لا لبنان، روحي فداء إيران"، و"لا نريد حكم الملالي".

ونقلت وكالة أنباء "إيرنا" عن قائد الشرطة المحلية، محمد عزيزي، قوله إن "عددا قليلا من سكان بهبهان تجمعوا في ساحة البنك الوطني في التاسعة مساء الخميس بالتوقيت المحلي احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية في البلاد".

وأضاف عزيزي أن الشرطة "حاولت تفريق المتظاهرين بالتفاوض معهم، ولكنهم رفضوا الانصراف، وأخذوا يرددون شعارات ممنوعة، فتصرفت قوات الأمن معهم بحزم وفرقتهم".

"الشرطة، بناء على واجباتها الطبيعية، ستتعامل بشدة وحزم مع أي محاولة للإخلال بالنظام العام، لذا ينبغي على الناس توخي الحذر كي لا يتلاعب بهم معارضو الدولة".

وعلق الآلاف بموقع تويتر باستخدام وسم "إنترنت حُر لإيران" بعدما أفاد موقع "نت بلوكس"، الذي يرصد نشاط الإنترنت، بقيود مفروضة على الإنترنت في محافظة خوزستان.

وأفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بانتشار قوات أمن في مدن أخرى، من بينها مشهد، بشمال شرقي البلاد، وشيراز في محافظة فارس.

وقال معارضون للنظام على الإنترنت إنهم دعوا إلى موجة جديدة من الاحتجاجات ردا على صدور أحكام بإعدام ثلاثة شباب شاركوا في سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتعد الأوضاع الاقتصادية المتدهورة دافعا آخر لخروج المتظاهرين إلى الشوارع. فالبلاد ترزح تحت وطأة التضخم، والنمو الاقتصادي السلبي، وانهيار قيمة العملة المحلية، وهو ما جعل الملايين من الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر.