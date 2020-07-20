مصدر الصورة Reuters Image caption إيران تقول إن المتهم كان يتجسس على قاسم سليماني

أعدمت إيران رجلا أدين بالتجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، بحسب ما ذكرته وكالة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية الرسمية.

وكان الرجل، الذي يدعى محمود موسوي مجد، قد اتهم بالتجسس على قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

وقال القضاء إن قضية موسوي، الذي قبض عليه في عام 2018 لا علاقة لها بقتل سليماني في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في الثالث من يناير/كانون الثاني هذا العام.

وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت سليماني بأنه العقل المدبر وراء الهجمات التي نفذتها مليشيات موالية لطهران على قوات أمريكية في المنطقة.

مصدر الصورة EPA Image caption قاسم سليماني قتل في غارة بطائرة بدون طيار

وجاء الإعلان عن إعدام موسوي في وقت شارك فيه ملايين الإيرانيين في احتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي على أحكام بإعدام على ثلاثة رجال اتهموا بالمشاركة في مظاهرات ضد الحكومة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقد علق تنفيذ حكم الإعدام فيهم، بحسب ما قاله أحد المحامين الممثلين لهم يوم الأحد.