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قال الديوان الملكي السعودي إن الملك سلمان بن عبد العزيز دخل المستشفى في الرياض اليوم الاثنين بسبب التهاب في المرارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي، البالغ من العمر 84 عاما، يخضع لفحوصات طبية دون الخوض في أي تفاصيل.

وصرح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أرجأ زيارة كانت مقررة إلى السعودية.

وتربط الملك سلمان الذي يحكم أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم منذ عام 2015 علاقات وثيقة بالولايات المتحدة، كما يعتبر حليفا استراتيجيا لها.

وشغل الملك سلمان منصب ولي عهد السعودية قرابة عامين ونصف العام، وكان نائبا لرئيس الوزراء منذ يونيو/ حزيران 2012 قبل أن يصبح ملكا. كما شغل منصب حاكم منطقة الرياض لأكثر من 50 عاما.

لكن مراقبين يقولون إن الحاكم الفعلي للسعودية هو ولي العهد محمد بن سلمان، الذي أطلق إصلاحات لتحويل اقتصاد المملكة وإنهاء "اعتمادها" كليا على النفط.

ويحظي الأمير البالغ من العمر 34 عاما، بشعبية بين العديد من الشباب السعودي، إذ خفف الأمير القيود الاجتماعية في المملكة المحافظة، وأعطى المزيد من الحقوق للنساء، وتعهد بتنويع مصادر الاقتصاد.

ولاقت هذه الجرأة في التغيير ترحيبا في الداخل والخارج، بعد عقود من الحذر والركود والتردد.

لكن سيطرة الدولة على وسائل الإعلام واتخاذ إجراءات صارمة ضد المعارضة في المملكة تجعل من الصعب قياس مدى الحماس الداخلي لهذا التغيير.

ويتعرض ولي العهد لانتقادات شديدة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في 2018 على أيدي أفراد أمن سعوديين مقربين منه.

كما أثارت حملة الإصلاحات "ومحاربة الفاسدين" التي يقودها، إضافة إلي الحرب في اليمن، حفيظة بعض حلفاء المملكة والمنظمات الدولية والمستثمرين الغربيين.