مصدر الصورة Getty Images Image caption تعاني الأطقم الطبية في العراق من نقص مستلزمات الوقاية ضد وباء كورونا

تزايدت أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العراق، لتكسر حاجز مئة ألف إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، عن تسجيل 2361 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 102226. وأضافت الوزارة أنها سجلت 80 حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الرسمي إلى 4122 وفاة.

في غضون ذلك، قلصت السلطات العراقية ساعات حظر التجول الليلي، ليبدأ من الساعة التاسعة والنصف مساء وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، كما أستؤنفت الرحلات الجوية السياحية في معظم مطارات العراق، رغم تزايد أعداد الإصابات بالوباء.

وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة، الخميس، عن تسجيل 2238 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد 19، ليصل إجمالي الإصابات إلى 260394 حالة منذ بدء الجائحة. وسجلت المملكة 34 حالة وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 2635 وفاة.

في غضون ذلك، أعلنت السعودية عن فتح منافذها البرية، على الحدود مع الكويت والبحرين ودولة الإمارات، لاستقبال المواطنين السعوديين وأفراد أسرهم بدون تصريح مسبق، وكذلك مرافقيهم من العمالة المنزلية ابتداء من اليوم الخميس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

إغلاق تام

وفي سلطنة عمان، قررت الحكومة فرض الإغلاق التام بين محافظات السلطنة، ابتداء من بعد غد السبت وحتى الثامن من أغسطس/ آب المقبل.

وحذر وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، في مؤتمر صحفي الخميس من استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد، إن لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية.

وكشف وزير الصحة عن تسجيل 1099 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 72 ألفا و647 حالة، كما سجلت 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 355 وفاة.

وفي سوريا، أعلنت الحكومة الخميس إغلاق جميع صالات الأفراح والمناسبات، وكذلك تعليق حلقات الدروس الدينية، بدءا من غد الجمعة وحتى إشعار آخر، وذلك في سياق الإجراءات المتخذة لكبح انتشار وباء كورونا.

وتفيد أحدث أرقام وزارة الصحة السورية ببلوغ عدد الإصابات الإجمالي في البلاد 461 حالة، بينما توفي 32 شخصا جراء الوباء.

وفي إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة الخميس عن تسجيل 2032 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 56748 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 433 حالة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption نجحت إسرائيل في احتواء الموجة الأولى من وباء كورونا

وتعتبر حصيلة الخميس أعلى معدل يومي للإصابات في إسرائيل منذ ظهور الوباء، ضمن ما أعتبر موجة ثانية من تفشي الوباء هناك.

وقررت إسرائيل تعيين منسق لجهود الحكومة في مكافحة تفشي الوباء. ومرر الكنيست أمس قانونا يمنح الحكومة سلطات جديدة لفرض مزيد من القيود، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت إسرائيل قد حققت نجاحا في احتواء الموجة الأولى من الوباء، لكن تخفيف القيود وإعادة فتح النشاط الاقتصادي أدى إلى موجة انتشار ثانية، جعلت الاتحاد الأوروبي يضع إسرائيل في مقدمة الدول، التي يحظر على مواطنيها دخول دول الاتحاد.

وفي الضفة الغربية المحتلة، تفرض السلطات حالة إغلاق شامل تستمر من مساء الخميس، حتى صباح الأحد القادم، في إطار الإجراءات الرامية لكبح انتشار الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، عن تسجيل 596 إصابة جديدة بالوباء ليصل إجمالي الإصابات إلى 8411 حالة، وتسجيل ثلاث حالات وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 70 وفاة.

وعلى مستوى العالم، تظهر البيانات، التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن تجاوز 15 مليون شخص، بينما بلغ عدد الوفيات نحو 630 ألفا.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة دول العالم الأكثر تضررا، من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء الوباء، إذ بلغ عدد المصابين في البلاد نحو 4 ملايين شخص، بينما يقترب عدد الوفيات من 150 ألفا.