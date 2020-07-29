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قدمت السعودية مقترحا يتضمن آلية لتنفيذ اتفاق الرياض لإنهاء الصراع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وجاء في بيان نشرته الوكالة أن المقترح يقضي "بإلغاء المجلس الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية وتنفيذ بنود اتفاق الرياض وتعيين حاكم لمحافظة عدن، كما يدعو رئيس الوزراء إلى تشكيل حكومة تضمّ وزراء من شمال وجنوب اليمن، خلال 30 يوماً".

وغرّد المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، نزار هيثم، بعد وقت قصير على إصدار البيان قائلاً إن "جماعته ستتخلى عن الإدارة الذاتية".

وقال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان على حسابه على تويتر إنّ موافقة الأطراف اليمنية على الإسراع في تنفيذ الاتفاقية "تعكس الرغبة الجادة في الحوار...ودعم مسارات سياسية شاملة" تشكّل حلّاً لإنهاء الأزمة.

وتمّ التوصل إلى "اتفاق الرياض" برعاية سعودية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد استيلاء الانفصاليين في الجنوب على مدينة عدن، المقرّ الرئيسي للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ولم يدخل الاتفاق- الذي يهدف إلى تحقيق مركزية الفصائل المسلّحة وتشكيل حكومة متساوية بين الشمال والجنوب - حيّز التنفيذ.

وتستمر الأزمة في اليمن منذ إطاحة جماعة الحوثيين المتحالف مع إيران بالحكومة في صنعاء. والتي تبعها حملة عسكرية تقودها السعودية على رأس تحالف في محاولة لإعادة الحكومة.

وعقدت الأمم المتحدة محادثات عبر الانترنت بين الأطراف المتحاربة للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، ولبناء الثقة بهدف إعادة إطلاق محادثات السلام المجمدة منذ كانون الأول/ديسمبر 2018.

وقال أمام مجلس الأمن إن "هناك خطرا حقيقيا من فشل المفاوضات، ودخول اليمن في مرحلة جديدة من التصعيد الطويل الأمد، وانتشار فيروس كورونا إضافة إلى أزمة اقتصادية حادة".