مصدر الصورة Reuters

هزت انفجارات عدة العاصمة العراقية بغداد وسمعها السكان في مختلف أنحاء الضواحي الجنوبية.

وأفاد بيان للجيش أن انفجارين على الأقل وقعا في مستودع للأسلحة داخل قاعدة الصقر العسكرية التي تستخدمها الشرطة العراقية وجماعات شبه عسكرية بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو.

وأشار البيان إلى أن القاعدة نفسها وقع فيها انفجار في أغسطس / آب الماضي مخلفا قتيلا واحدا و29 مصابا.

وألقت الجماعات المقاتلة العراقية الموالية لإيران العام الماضي اللوم في الانفجارات التي شهدتها القاعدة على الولايات المتحدة مؤكدة أن مستودعات الذخيرة تعرضت للقصف من جانب القوات الأمريكية وإسرائيل الأمر الذي ساهم في تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وقال البيان "في الساعة السادسة وأربعون دقيقة بعد عصر يوم الأحد حدث انفجاران متتاليان في منطقة السيدية قرب طريق سريع حلة - بغداد تحديدا في قاعدة الصقر".

ولم تؤكد السلطات بعد وقوع إصابات أو ضحايا بسبب الانفجار.