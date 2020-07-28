مصدر الصورة Reuters Image caption رئيس الوزراء اللبناني حذر من مغبة التصعيد على الحدود.

اتهم رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إسرائيل بالاعتداء على سيادة بلاده من خلال "تصعيد عسكري خطير"، على حد تعبيره.

ودعا دياب إلى الحذر في أعقاب وقوع حادث أمني على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وقال دياب عبر حسابه على تويتر الثلاثاء: "أدعو للحذر في الأيام المقبلة لأنني متخوف من انزلاق الأمور للأسوأ في ظل التوتر الشديد على حدودنا".

وأضاف أن إسرائيل تسعى إلى "تعديل قواعد الاشتباك".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الجيش أحبط محاولة تسلل نفذتها جماعة حزب الله الشيعية إلى إسرائيل.

ونفى حزب الله شن أي عملية، وقال شهود عيان إن عشرات القذائف الإسرائيلية أصابت منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها.

وظلت القوات الإسرائيلية في حالة تأهب على طول الحدود الشمالية تحسبا لرد ثأري من حزب الله على مقتل أحد أعضائه قبل أسبوع في هجوم على مشارف العاصمة السورية دمشق.

ويطالب لبنان بمزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل، وتعتبرها الأمم المتحدة جزءا من الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

وقال نتنياهو إن أي هجمات من الأراضي اللبنانية ستواجه برد قوي، ونفى حزب الله، الذي خاض حربا مع إسرائيل عام 2006، محاولة قواته عبور الحدود، وقال إن الحادث "أحادي الجانب".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله قد تعهد، عقب مقتل عضوين من الجماعة في دمشق في أغسطس/ آب الماضي، بالرد إذا قتلت إسرائيل أي أعضاء آخرين من الحزب داخل سوريا، ولكن نائب زعيم حزب الله قال يوم الأحد إن الحرب الشاملة مع إسرائيل غير محتملة.

وكان حزب الله قد أرسل مقاتلين إلى سوريا لدعم الرئيس بشار الأسد، في حين تعتبر إسرائيل وجود حزب الله وإيران في سوريا بمثابة تهديد استراتيجي لها.