مصدر الصورة EPA

دفع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية العراقيين إلى إيجاد سبل لمواجهة الموجة الحارة التي تجتاح الشرق الأوسط..

واقتربت درجة الحرارة في العاصمة بغداد من 52 درجة مئوية يوم الثلاثاء، وهي واحدة من أعلى المعدلات التي شهدتها المدينة على الإطلاق.

وبقيت الحرارة فوق 51 درجة مئوية يوم الأربعاء.

وبقي كثير من الناس في منازلهم، بينما لجأ البعض وسط العاصمة إلى دش المياه للتخفيف من وطأة الحر الشديد.

مصدر الصورة EPA

ولكن الحرارة الشديدة وضعت ضغطاً أكبر على الموارد العامة المستنزفة أصلاً في البلاد.

مصدر الصورة EPA

وترك انقطاع الكهرباء الكثير من الناس في بغداد يعتمدون على المولدات للحفاظ على تشغيل المراوح ومكيفات الهواء.

مصدر الصورة EPA

مصدر الصورة Reuters Image caption صبية يحاولون الحصول على بعض الانتغاش بالقفز في مياه نهر دجلة في الموصل

ولقي متظاهران على الأقل حتفهما يوم الاثنين، حيث أفادت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان أنّ أكثر من 20 شخصاً قتلوا على أيدي قوات الأمن.

كما تأثرت البلاد بانخفاض أسعار النفط منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

مصدر الصورة Reuters

وسجل في العراق أكثر من 118 ألف إصابة بفيروس كورونا و4 آلاف و603 حالة وفاة، وفقاً لأرقام من جامعة جونز هوبكنز.