حظرت الكويت رحلات الطيران التجاري من 31 دولة، من بينها مصر ولبنان وإيران وسوريا والعراق حتى إشعار آخر خشية تفاقم أزمة وباء كورونا.

وقالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية إن هذه الخطوة "تأتي بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد-19 بشأن الدول عالية الخطورة."

ومن بين الدول التي يشملها الحظر أيضا الهند والصين وإسبانيا وباكستان وإيطاليا والبرازيل.

وأعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المدرجة على جداولها إلى الكويت اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر .

وقالت الشركة في بيان رسمي إن القرار يتلو إعلان إدارة الطيران المدني الكويتية وقف الرحلات التجارية من 31 دولة من بينها مصر في ضوء تداعيات فيروس كورونا.

ولمصر جالية كبيرة في الكويت.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت عن 6 وفيات من بين491 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبلغت نسبة الكويتيين بين هؤلاء المصابين 73%.

ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في الكويت منذ انتشار الوباء إلى 67448 إصابة، وعدد الوفيات إلى 453.